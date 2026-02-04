Equipo Outdoor 04 FEB 2026 - 10:03h.

La exparticipante de 'LIDLT', ha dejado a sus seguidores sin palabras al mostrar las importantes secuelas sufridas tras someterse a un procedimiento estético

Melodie Peñalver, de ‘La isla de las tentaciones’, comunica su inminente paso por quirófano: el motivo

Melodie Peñalver, conocida por su paso por 'La isla de las tentaciones', ha dejado a sus seguidores sin palabras al mostrar las importantes secuelas sufridas tras someterse un procedimiento estético. Lo que comenzó como un proceso para borrar la tinta de su piel, ha terminado derivando en un grave problema dermatológico que ha mantenido a la influencer preocupada durante meses.

La que fuera pareja de Cristian Jerez ha compartido con sus seguidores el proceso de eliminación de uno de sus tatuajes más antiguos. Según explica la creadora de contenido, el error no estuvo solo en la elección del diseño hace años, sino en el uso de una potencia inadecuada en sesiones anteriores. Al tratarse de tatuajes con trazos muy marcados, la agresividad del láser mal aplicado provocó una reacción inesperada en su piel, dejándole una marca significativa.

La marca a la que se refiere Mélodie se conoce técnicamente como queloide. Estas suelen presentar relieve, un color rojizo y pueden causar picor, sensibilidad extrema o incluso dolor. Es una cicatriz que crece de forma desmesurada, y se extiende más allá de lo que es la herida. Y aparece por una producción excesiva de colágeno durante el proceso de curación. En el caso de la influencer el láser quemó la zona con tal intensidad que su cuerpo reaccionó defendiéndose de más.

Sin embargo, tras pasar por estos momentos de mucha inseguridad y ver cómo su piel se dañaba en lugar de limpiarse, la de Elche ha encontrado por fin una solución de la mano de expertos que tienen clínicas por todo España, y han sabido tratar su caso específico. "Hay mucha maquinaria que no sirve y lo único que hace es quemarte", ha advertido a sus seguidores, queriendo evitar que pasen por lo mismo que ella.

Melodie Peñalver se encuentra ahora en un proceso de recuperación mucho más consciente, y ha dejado claro y recomendado a sus seguidores que mediten antes de borrarse un tatuaje y lo consulten con expertos para estar en las mejores manos.