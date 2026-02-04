La exconcursante de 'GH VIP' está experimentando lo que es la comodidad a la hora de dormir y de alimentar a los bebés

La hamaca gemelar de Estela Grande que mece sola a sus dos bebés recién nacidos: precio y características

MadridEstela Grande está viviendo la aventura más emocionante tras convertirse en madre por partida doble de sus mellizos Luca y Liah. Para esta nueva etapa tanto la exconcursante de 'GH VIP' como su pareja Juan Iglesias se han preparado y de lo que están más contentos son de algunas de las compras que han hecho, ideales para el cuidado de dos recién nacidos. Después de ver la innovadora hamaca gemelar, la influencer de 31 años ha presumido de "su capricho", su "diez de diez": el sillón de lactancia que utiliza y que vale cerca de 2.000 euros.

Comodidad, movimiento y elegancia

La creadora de contenido ha mostrado en sus redes el capricho del que ahora está disfrutando tras la llegada de sus bebés. "Desde que lo vi me enamoré profundamente", aseguraba la exconcursante de 'GH VIP' que ahora ha descubierto que su amor va más allá después de probarlo para dormir y alimentar a sus mellizos.

El sillón cuenta con cojines mullidos y un respaldo alto, ideal para apoyar bien la espalda, algo fundamental cuando pasas mucho tiempo sentada, ya sea alimentando al bebé o simplemente esperando que se duerma. El modelo Flynn de la marca Oilo Studio, no es un simple sillón, gira, se desliza y se reclina. La combinación perfecta ya que permite acercarte a la cuna para recoger un pañal o deslizarte suavemente para mecer al bebé sin levantarlo demasiado.

La influencer se decidía por la opción motorizada de reclinación que además cuenta con puerto USB para cargar el móvil mientras los bebés duermen. Destaca por una elegancia serena que transforma cualquier rincón en un espacio acogedor. Su estilo cálido combina líneas suaves con un diseño moderno que no invade, sino que abraza el ambiente. Los tejidos, resistentes y agradables al tacto, aportan textura y sensación de bienestar desde el primer momento. La marca ofrece múltiples opciones de tejidos y acabados, Estela Grande se ha decantado por la nube de piel de oveja.

Hecho a medida en Estado Unidos

El sillón está fabricado en EE. UU., por artesanos, lo que le da un toque de "mueble para toda la vida" más allá de la etapa de bebé. El tejido es resistente a manchas y líquidos que ayuda a superar sin dramas cualquier imprevisto. Con un diseño sobrio, bien acabado y materiales duraderos, puede transformarse en un sillón más de salón perfecto para leer, relajarte o simplemente descansar mucho después de que la lactancia haya terminado.

Recibir el sillón Flynn de Oilo Studio es casi como un pequeño lujo cotidiano lo definen porque es un artículo que transforma el hogar y las rutinas. Los plazos de entrega pueden variar entre unas semanas y un par de meses dependiendo de la disponibilidad y la personalización. Sus cerca de 2.000 euros de precio, puede parecer, a primera vista, una cifra significativa pero también es una promesa. Todo un descubrimiento para Estela Grande del que no duda en presumir en sus redes.