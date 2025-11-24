Estela Grande, embarazada de gemelos, pide consejo: "La tripa empieza a pesar bastante"
La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha pedido ayuda tras llevar unos días con unos síntomas más extremos de su embarazo
Estela Grande, preocupada tras recibir malas noticias que afectan a su mascota: "Tengo el corazón encogido"
Estela Grande ha entrado en la semana 28 de su embarazo gemelar. Y, después de haber acudido a su última revisión ginecológica y de haber experimentado una situación que le ha quebrado el ánimo, la exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha explicado cómo se siente y ha pedido ayuda a sus seguidores para sobrellevar una situación que le preocupa y que está teniendo impacto en ella para poder hacer su día a día con normalidad.
Tras conocer recientemente que su parto será en un 99,9% por cesárea porque hace dos años la operaron de un mioma y preocupa el tema de la cicatriz, la influencer de 31 años también se ha hecho a la idea de que puede que sus mellizos se adelanten a la fecha prevista para dar a luz. Y, precisamente al analizar su barriga y verla más hinchada y baja, eso le ha dado algunas pistas de alarma y ha querido consultar a su legión de seguidores.
Estela Grande ha recurrido a su red de Instagram en busca de soluciones. "No todos los días tengo tanta energía. Hoy, después de unas semanas sin parar, me levanté agotada y súper hinchada. La tripa empieza ya a pesar bastante", señala la exmujer de Diego Matamoros para describir su actual situación.
"¿Consejos para no levantarme tan hinchada?", ha preguntado la creadora de contenido a sus 430.000 seguidores en busca de soluciones para poder sentirse más ligera y menos cansada. Acostumbrada a llevar un día a día normal, de acudir a evento, hacer deporte y cocinar para ella y su novio Juan Iglesias, la modelo se ha visto más limitada por los nuevos síntomas del embarazo que se han acusado más en los últimos días: agotamiento y mayor hinchazón abdominal.
Estela Grande se ha notado un cambio físico que algo le ha preocupado y que espera que no se prolongue mucho más en el tiempo. "Bueno, ¡supongo que es lo que hay! Paciencia y a descansar", ha expresado resignada, aunque confía en obtener soluciones que le ayuden a vencer al agotamiento o a lograr tener más energía.
Con esto, la influencer espera encontrar alguna respuesta por parte de sus seguidores, a los que ha pedido consejo al contar estos síntomas que le hacen el día muy cuesta arriba. Para poner solución, Estela Grande ha mostrado las lentejas que se ha hecho y que espera que le den un extra de hierro y energía para estos días bajo mínimos que está viviendo.