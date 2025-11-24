Rocío Molina 24 NOV 2025 - 16:39h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha pedido ayuda tras llevar unos días con unos síntomas más extremos de su embarazo

Estela Grande, preocupada tras recibir malas noticias que afectan a su mascota: "Tengo el corazón encogido"

Estela Grande ha entrado en la semana 28 de su embarazo gemelar. Y, después de haber acudido a su última revisión ginecológica y de haber experimentado una situación que le ha quebrado el ánimo, la exconcursante de 'Gran Hermano VIP' ha explicado cómo se siente y ha pedido ayuda a sus seguidores para sobrellevar una situación que le preocupa y que está teniendo impacto en ella para poder hacer su día a día con normalidad.

Tras conocer recientemente que su parto será en un 99,9% por cesárea porque hace dos años la operaron de un mioma y preocupa el tema de la cicatriz, la influencer de 31 años también se ha hecho a la idea de que puede que sus mellizos se adelanten a la fecha prevista para dar a luz. Y, precisamente al analizar su barriga y verla más hinchada y baja, eso le ha dado algunas pistas de alarma y ha querido consultar a su legión de seguidores.

Estela Grande ha recurrido a su red de Instagram en busca de soluciones. "No todos los días tengo tanta energía. Hoy, después de unas semanas sin parar, me levanté agotada y súper hinchada. La tripa empieza ya a pesar bastante", señala la exmujer de Diego Matamoros para describir su actual situación.

"¿Consejos para no levantarme tan hinchada?", ha preguntado la creadora de contenido a sus 430.000 seguidores en busca de soluciones para poder sentirse más ligera y menos cansada. Acostumbrada a llevar un día a día normal, de acudir a evento, hacer deporte y cocinar para ella y su novio Juan Iglesias, la modelo se ha visto más limitada por los nuevos síntomas del embarazo que se han acusado más en los últimos días: agotamiento y mayor hinchazón abdominal.

Estela Grande se ha notado un cambio físico que algo le ha preocupado y que espera que no se prolongue mucho más en el tiempo. "Bueno, ¡supongo que es lo que hay! Paciencia y a descansar", ha expresado resignada, aunque confía en obtener soluciones que le ayuden a vencer al agotamiento o a lograr tener más energía.

Con esto, la influencer espera encontrar alguna respuesta por parte de sus seguidores, a los que ha pedido consejo al contar estos síntomas que le hacen el día muy cuesta arriba. Para poner solución, Estela Grande ha mostrado las lentejas que se ha hecho y que espera que le den un extra de hierro y energía para estos días bajo mínimos que está viviendo.