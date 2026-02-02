Rocío Molina 02 FEB 2026 - 10:03h.

La exconcursante de 'GH VIP' ha enseñado la original adquisición que ha comprado para sus bebés que le ayuda en la tarea de dormirles

Estela Grande recibe el alta y comparte una preciosa foto desde casa, con Juan Iglesias y sus dos bebés: "Mi familia"

Estela Grande dio a luz a sus mellizos Luca y Liah hace poco más de una semana. Y, sin duda, su llegada ha sido una auténtica revolución para la exconcursante de 'GH VIP' y para su pareja Juan Iglesias, dejando claro que desde entonces están en una "nube de amor". Para hacer frente a esta nueva etapa de tantas emociones y también de mucho cansancio, la influencer de 31 años se ha preocupado de estar bien preparada y ha enseñado la curiosa adquisición que ha comprado y que la ayuda en la tarea de dormir a sus recién nacidos.

Después de pasar un parto por cesárea con complicaciones, pues uno de los recién nacidos, Luca, tuvo que quedarse ingresado en la UCI durante tres días, la creadora de contenido ha buscado lo que le hace más fácil este gran cambio en su vida al tener en su casa a sus dos mellizos recién nacidos. Y para ello se ha hecho con una hamaca para bebés que es una auténtica mano amiga.

La creadora de contenido ha mostrado en sus redes esta última y curiosa adquisición que ha llamado mucho la atención de sus seguidores. Se trata de una hamaca-columpio que tiene un diseño ergonómico y es respetuosa con la posición fisiológica y las necesidades de sus recién nacidos, logrando así el efecto y recuerdo del ambiente seguro y reconfortante del útero materno.

Lo que ha buscado Estela Grande con esta compra es que sus mellizos sientan esa sensación de arrullo y además ella tenga un respiro en la tarea de dormir a sus dos bebés. Esto se consigue porque esta hamaca cuenta un resorte específico que permite un suave balanceo y de esta forma ayuda a los recién nacidos a dormir mejor.

Esta adquisición que ha hecho Estela Grande para sus bebés, diseñada y desarrollada en Dinamacarca por expertos en sueño, es de la marca 'Moonboon' y su estilo y componentes está hecho para calmar a dos recién nacidos al mismo tiempo. Su dispositivo blanco redondo que está en la parte de arriba es el encargado de hacer ese balanceo automático que puede configurar su velocidad y tiempo (desde 5 minutos hasta 3 horas). Una ayuda externa que da independencia a los nuevos papás.

El precio de la hamaca para los mellizos de Estela Grande

Este producto de estética minimalista escandinava se ha popularizado entre los influencers por lograr un ambiente de sueño seguro, cómodo y relajante para los bebés. En el caso de la exconcursante de 'GH VIP' que ha confiado en esta marca, el suyo es un pack gemelar (Twin Baby Hammock Bundle) que consiste en una hamaca doble, con motor y soporte trípode que puede soportar un peso total combinado de 4 kg a 20 kg.

El precio de este producto (al ser doble en su caso) ronda los 860 y 900 euros. Un producto de alta gama, pero muy útil a la hora de ayudar a que los bebés duerman mejor y por más tiempo con ese dulce balanceo totalmente autónomo.