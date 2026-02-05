Estrella Morente expresa su descontento con la versión final de su colaboración con Rosalía

Estrella Morente estalla contra Rosalía tras colaborar en su disco: "No ha sido respetuosa conmigo"

La cantaora Estrella Morente ha roto su silencio con un mensaje muy contundente dirigido a Rosalía tras su colaboración en 'La rumba del perdón', uno de los temas incluidos en 'Lux'. La artista granadina ha expresado sin rodeos su descontento con el resultado final de la canción y ha hablado abiertamente de decepción y respeto.

Tras el malestar generado por la situación, Antonio Rossi, colaborador de 'El tiempo justo' se ha puesto en contacto con ella para conocer más detalles sobre el descontento de la cantaora con la catalana: “No es una santa ni intocable. Es una mujer que trabaja en la música, igual que puedo trabajar yo y puede que algo mío no guste. Es una opinión personal”.

Estrella Morente: "Lo que no nos gusta es lo que ha hecho con mi trabajo y con el de otra compañera”

Además, puntualiza que no se trata de un conflicto con Rosalía: “No es una guerra a Rosalía. Siempre se le ha apoyado en casa, nos gusta su trabajo. Lo que no nos gusta es lo que ha hecho con mi trabajo y con el de otra compañera”.

Estrella Morente también aclara por qué no ha subido la versión de la canción como había anunciado: “No he colgado mi versión, como dije en su momento en esa entrevista, por respeto. Simplemente, si me preguntan y tengo que ser honesta, digo que a mí me da vergüenza colgar eso y que tengo todo el derecho”.

Por último, explica cómo fue todo el proceso de grabación: “Y sí es verdad que me pidieron que cantara el tema de arriba abajo. Yo entendí que después de mandarle el trabajo, escogerían algunas cosas, no que no escogerían prácticamente nada y me pondría de corista. Me parece una falta de respeto y lo voy a decir siempre que me lo parezca”.