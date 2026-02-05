La primera reacción de Rodolfo Sancho a la reaparición televisiva de Silvia Bronchalo

La expareja de la actriz de desmarca de la íntima entrevista que Bronchalo concede al programa '¡De viernes!'

Por primera vez en televisión, Silvia Bronchalo concede su entrevista más íntima y esperada en '¡De viernes!': a las 21:45h, el viernes en Telecinco

Tras años de silencio, Silvia Bronchalo reaparecerá en '¡De viernes!' en una íntima entrevista donde habla con todo detalle del crimen de Edwin Arrieta a manos de su hijo Daniel Sancho. En ella, hemos podido ver cómo Bronchalo relata cómo se enteró de que su hijo había sido el autor de asesinar y descuartizar al cirujano colombiano en Tailandia.

"Llevaba 20 años sin hablar con Rodolfo, o quizás 10 o 12. Cuando vi su número de teléfono sabía que algo mal había pasado", confiesa como hemos podido ver en un avance. Dice que Sancho le llamó para trasladarle la noticia de que su hijo había "matado a una persona". "Parece ser que es un cirujano colombiano y que eran amigos. A partir de ahí, mi amigo me metió dos pastillas en la boca porque pensaba que me iba a desmayar", continúa.

Alfonso Egea, sobre las palabras de Rodolfo Sancho: "Me sorprende poco esa reacción"

'El tiempo justo' ha podido contactar con Rodolfo Sancho tras la reaparición televisiva de su expareja. Como hemos podido observar en directo, el actor se desmarca completamente de las declaraciones que Silvia Bronchalo ha concedido al programa de Telecinco. "Hola Rodolfo, perdóname. Soy Darío, periodista de Telecinco. Mira, te llamaba porque no sé si has visto que Silvia Bronchalo va a conceder una entrevista...", escuchamos en la llamada telefónica que le hace un redactor del espacio presentado por Joaquín Prat.

Inmediatamente, Rodolfo Sancho pone freno y apenas comparte su opinión sobre la entrevista de su ex. "No tengo nada que hablar", lanza.

El periodista Alfonso Egea, al escuchar al actor, analiza qué hay detrás de las palabras que han concedido una y otro. "Me sorprende poco esa reacción. Solamente viendo el avance, Silvia lanza un titural que Rodolfo nunca aceptó. 'Rodolfo me llamó diciendo: nuestro hijo ha matado a alguien'. Es la primera vez que el padre de uno de los dos lo dice públicamente", puntualiza el informador.