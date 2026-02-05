'El tiempo justo' emite las imágenes de la discusión entre Gloria Camila y el cantante Álvaro García

Álvaro García, tras el encuentro de Gloria Camila con Manuel Cortés en su casa: "Está explotando"

Hace tan solo dos días, el director de la revista 'Semana' Jorge Borrajo explicaba que tenía en su poder unas imágenes de una bronca entre Gloria Camila y Álvaro García en plena calle. Una información que sorprendía en el plató de 'El tiempo justo', pues días antes la exconcursante de 'Supervivientes' había revelado que estaba intentando una reconciliación con el cantante y que se habían ido juntos de viaje a Venecia. Hoy, en el programa, se ha emitido el vídeo íntegro de esa discusión.

"Lo bueno de estas imágenes es que en una situación como esta donde los gestos son tan importantes las fotografías a veces no terminan de mostrar lo ocurrido", ha comenzado diciendo el director de la revista, que ha conectado en directo con el programa para analizar lo que se ve en las imágenes: "El vídeo no deja lugar a dudas, es Álvaro el que lleva la voz cantante en esta discusión, gesticulando más, Gloria sobre todo escucha y permanece en una actitud más distante, creo que podríamos decir que aguantando el chaparrón".

"Es que yo entiendo la postura de Álvaro que es cada vez más complicada, porque cada vez que intenta reconquistar a Gloria Camila está Manuel Cortés de por medio", ha añadido entonces Leticia Requejo, que comprende el enfado del cantante de 'Persona vitamina'.

La propia Gloria habló ayer en el programa de esta discusión calificándola de "tensa", pero no quiso dar detalles sobre la misma porque aseguró que su objetivo es que su exnovio quede fuera de todo, ya que no ha habido ningún triángulo amoroso y es ella quien ha gestionado la situación con Manuel Cortés, al que le pidió que acudiera a su casa para reconducir su relación y volver a ser amigos.