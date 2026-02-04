Ana Carrillo 04 FEB 2026 - 18:25h.

La exconcursante de 'Supervivientes' se ha sincerado sobre su encuentro con el hijo de Raquel Bollo

Álvaro García, tras el encuentro de Gloria Camila con Manuel Cortés en su casa: "Está explotando"

El martes 3 de febrero, Manuel Cortés acudió a casa de Gloria Camila. Una visita totalmente inesperada porque el hijo de Raquel Bollo parecía molesto con la exconcursante de 'Supervivientes' porque puso un story dando a entender que no le había gustado que ella se hubiera ido de viaje a Venecia con su exnovio, el cantante Álvaro García. Hoy en plató la hija de Ortega Cano ha aclarado en 'El tiempo justo' por qué se produjo ese encuentro y se ha roto al hablar de la situación.

"Le dije yo que viniera a casa", ha revelado la colaboradora, que ha dado algunos detalles de ese encuentro: ha explicado que su intención era aclarar la situación que se había generado a raíz del story que compartió el hermano de Alma Bollo y que quiso que no estuvieran solos en esa conversación para tener el punto de vista de una persona externa, que fue Amor Romeira, que es muy amiga de ambos.

Manuel Cortés no ha querido dar detalles de esa conversación al ser preguntado por los reporteros, pero Gloria Camila sí que ha hecho varias aclaraciones en 'El tiempo justo' porque asegura estar cansada de este tema. La influencer ha revelado que no es cierto que el hijo de Raquel Bollo le pidió en diciembre que oficializasen su relación como afirmó el día anterior Leticia Requejo.

"Os puedo decir que está todo hablado y aclarado, se ha llegado a un entendimiento", ha asegurado la tía de Rocío Flores, que ha recordado que es amiga de Manuel Cortés desde "hace mil años" y que nunca habían tenido una crisis en su amistad hasta que él puso un story dando a entender que le había molestado que ella se fuera a Venecia con su exnovio.

Otras dos aclaraciones que a la colaboradora le ha parecido importante hacer son: por una parte, ha explicado que nunca habló con Manuel Cortés de hacer juntos un viaje a Venecia y, por otra, que considera que cualquier persona puede tener "un calentón" y que se "le vaya el dedito" en las redes sociales, aunque no ha querido aclarar el motivo del enfado del hijo de Raquel Bollo.