Marina García anuncia una esperada noticia: "Nunca he querido, pero puede ser divertido"

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha sorprendido a sus seguidores con una noticia muy esperada que ha compartido en Instagram

Marina García estalla contra todos aquellos que la comparan con Rocío Osorno: “Dejadme en paz de una vez”

Marina García, conocida por su paso por 'La isla de las tentaciones', ha decidido que 2026 sea un año de novedades. Tras años consolidándose como un referente en el mundo de la moda en Instagram, la novia de Jesús Sánchez ha sorprendido con una esperada noticia con la que busca mostrar una faceta mucho más personal y desconocida para ella hasta el momento.

Para anunciar esta nueva etapa, la sevillana ha compartido un vídeo en su perfil de Instagram cargado de energía. En él, la influencer sevillana de 27 años aparece rodeada de sus familiares, sus mascotas y tampoco falta su novio Jesús Sánchez con el que atravesó una crisis el pasado año, pero de ella ambos han salido reforzados. Con una gran sonrisa, la empresaria y exparticipante de 'LIDLT' ha dado la noticia:

En el vídeo, publicado entre risas, y con el que Marina García muestra el apoyo total de su entorno, esta ha comunicado su nuevo reto profesional. "Bienvenidos a mi canal de Youtube", son las palabras con las que la influencer ha dado comienza a esta etapa tan ilusionante para ella. Un proyecto en el que no está sola. De hecho, su familia ya se ha involucrado de lleno en la lluvia de ideas para el canal. Su hermano, visiblemente emocionado, no ha tardado en proponer: "Yo quiero vídeos jugando al fútbol y haciendo retos", ha dicho con ilusión.

Sin embargo, como en toda buena reunión familiar, también ha habido espacio para las bromas. A pesar de apoyarla incondicionalmente, una de las presentes ha provocado las risas de todos al decir ante la cámara que se niega a que a ella la graben, dejando claro que el canal tendrá momentos de lo más divertidos y reales.

A pesar de su experiencia frente a las cámaras, la creadora de contenido afronta este inicio con una honestidad que ha gustado mucho a sus seguidores. "No sé cómo se dice ni cómo se hace nada", ha confesado con naturalidad, refiriéndose sobre todo a los aspectos técnicos de la plataforma, pero va a poner todo su empeño e ilusión.

Esta sinceridad ha provocado una respuesta masiva por parte de sus seguidores, quienes han recibido la noticia con muchísima ilusión. Su publicación se ha llenado rápidamente de mensajes de apoyo, consejos y muchas ideas para sus futuros vídeos. Marina García comienza así un camino donde la moda, la familia y la cercanía serán muy importantes.