La profunda reflexión de Omar Sánchez que preocupa por su estado actual

Omar Sánchez reaparece y rompe su silencio tras su desaparición en redes: su nuevo proyecto

Omar Sánchez ha desatado las alarmas tras publicar una profunda reflexión en su perfil oficial de Instagram que ha dejado a sus seguidores muy preocupados. Con un tono melancólico, el exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido sus pensamientos, dejando claro que en el camino ha cometido errores y que busca un aprendizaje, sin especificar los motivos concretos.

"Fallar no siempre es perder", "los errores nacen de reaccionar desde el miedo" o "el no saber hacerlo mejor en un momento dado", son algunas de las frases en las que el canario expresa una evidente autocrítica y que muestra que está pasando por un momento delicado o vulnerable en esta etapa de su vida.

En su texto, el exmarido de Anabel Pantoja profundiza en la idea de que aquello que es verdaderamente importante no desaparece por un fallo puntual, sino que exige ser mirado de frente, "intentarlo". Y, el hecho de haber vivido una ruptura y la pérdida de una persona especial a principios de año son factores que le han hecho estar bajo de ánimo y ser difícil el afrontar mirar hacia delante.

El cierre de su mensaje es lo que realmente ha impactado más a sus seguidores de esta profunda reflexión. Omar Sánchez deja constancia en una frase de que no está pasando por un buen momento anímico. "El dolor también enseña". Una afirmación en la que el canario reconoce sufrimiento, aunque esté tratando de algún modo ver el lado positivo de las cosas.

El exconcursante de 'Supervivientes' ha encontrado en sus redes una forma de desahogo para compartir sus heridas más recientes y sanar. Al hablar de "entender tarde" o "hablar tarde", muchos de sus fans han interpretado estas palabras como un arrepentimiento o una situación personal que no está cerrada del todo. La propia Gloria Camila le ha hecho una mención y ha valorado sus palabras: "Qué poético te estás volviendo", le ha escrito.

Sin embargo, aunque su reflexión ha alarmado a su comunidad, Omar Sánchez ha querido dejar constancia que aunque el camino de cambio que está transitando a veces es doloroso, su prioridad actual es la transformación personal y el plantar cara a la adversidad.

"Creo en responsabilizarse, en mejorar, en luchar con hechos, no solo con palabras. Porque hay cosas que no se fuerzan… Pero tampoco se abandonan sin haberlo intentado de verdad", ha finalizado el exconcursante de 'Supervivientes' este pensamiento tan íntimo que ha hecho público a través de sus redes.