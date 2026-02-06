Kike Quintana desvela todos los detalles de la nueva pareja: así estarían llevando su noviazgo

Ilia Topuria estaría de nuevo enamorado, según Kike Quintana. El colaborador de 'El tiempo justo' ha desvelado que el luchador de artes marciales mixtas estaría comenzando un noviazgo con una familiar que forma parte de las sagas de influencers más famosas de este país: los Pombo.

Blanca Pombo, prima de la creadora de contenido, sería el nuevo amor de Topuria según ha podido investigar Quintana. "Ellos lo llevan con mucha discreción, pero lo sé de buena tinta", comparte en el programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat.