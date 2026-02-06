Equipo Outdoor 06 FEB 2026 - 08:03h.

La presentadora de 'Tentaciones Privé' ha querido echar la vista atrás y fingir una primera cita con su pareja que no ha salido tal y como esperaba

Marta Peñate y Tony Spina, pareja y exconcursantes de 'Supervivientes', se han puesto nostálgicos. La presentadora de 'Tentaciones Privé' ha querido echar la vista atrás y jugar a fingir una primera cita con el italiano para compartir el momento con todos sus seguidores. Una experiencia divertida que no ha terminado tal y como pensaba. "Con percances", ha dicho la influencer después de mostrar todo lo que ha hecho.

A través de sus historias de Instagram, la influencer ha ido desvelando cómo avanzaba este primer encuentro con su marido. Entre risas, la canaria explicaba que el objetivo de esta cita era, ni más ni menos, que "reavivar la llama del amor". Aunque afirma que están muy bien, le apetecía jugar y estaba todo preparado para que, como ella misma dice: "Vuelvan a la adolescencia".

Sin embargo, parece que a el exconcursante de 'GH VIP' no le ha hecho la misma ilusión que a ella. En cuanto Marta se ha montado en el coche para iniciar la velada, se ha metido de lleno en el papel, mientras que el italiano no paraba de rechistar: "¿En serio tengo que hacer esta gilipollez?", ha soltado él ante la cámara.

Aun así la exconcursante de 'Gran Hermano' ha seguido con el juego, e incluso a compartido con su comunidad su outfit de la primera cita, centrado en la comodidad y la elegancia compuesto por: vaqueros acampanados, body negro, americana larga, botas cowboy marrones y cinturón y un bolso pequeño de correas largas. La foto del look, como era de esperar, no la podía hacer otra persona que su marido. Pero Tony no ha recibió la mejor crítica. Al ver el resultado de las imágenes, la creadora de contenido con su característico humor se ha quejado de las fotos: "Aquí ya podemos hacernos una idea de que el futuro novio-fotógrafo no vale".

Una vez en el cine, el romanticismo ha vuelto a verse interrumpido por el humor de la pareja. El cuarto finalista de 'Supervivientes All Stars', no ha dudado en grabar un detalle que dejaba claro que la cita no estaba siendo perfecta. La joven de 35 años, se había olvidado de quitar la etiqueta de su nueva americana. La etiqueta colgaba de un lateral de la prenda. La reacción es pura naturalidad. Entre carcajadas, la colaboradora reconoció el despiste: "¡Vaya cagada!", exclamó demostrando que lo suyo es la risa por encima de todo.

Pese a los pequeños "percances" que han ido surgiendo, ambos han podido disfrutar de un valioso tiempo a solas. Al final, esa naturalidad es precisamente lo que más gusta a su comunidad de seguidores. Marta y Tony no dudan en mostrarse tal y como son, sin filtros, enseñando cómo sería realmente una cita entre ellos.