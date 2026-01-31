Antía Troncoso 31 ENE 2026 - 03:30h.

En la última gala de 'GH DÚO' vivimos una gran duelo de titanes entre dos grandes enemigas en el reality, Belén Rodríguez y Cristina Piaget. Por decisión de la audiencia, Belén se convertía en la primera expulsada de la noche, pero antes de abandonar la casa de despedía de Carlos Lozano, con el que terminaba dándose un beso apasionado. Esta noche, en '¡De viernes!, Mónica Hoyos reaccionaba a las imágenes.

Lo cierto es que desde el principio de la convivencia en la casa de Tres Cantos, Belén Rodríguez ha manifestado su interés en Carlos Lozano, con quien con el paso de las semanas ha ido teniendo una relación más cercana y cómplice. Tanto es así, que los dos concursantes sorprendían al resto de sus compañeros al protagonizar el primer beso de la edición durante una fiesta que los dejaba a todos en shock.

Aunque, lo más sorprendente sucedía anoche. Y es que, tras conocerse que Belén Rodríguez era la expulsada, esta tenía la posibilidad de despedirse de Carlos Lozano en el confesionario. Una despedida que sellaron con un intenso beso en el que ambos terminaron en el suelo. Además, se hacían una promesa: "Tenemos pendiente fuera una cena".

Mónica Hoyos reacciona al beso de Carlos Lozano y Belén Ro

En el programa de esta noche, Carmen Borrego visitaba el plató tras abandonar 'GH DÚO' y explicaba la razón de su drástica decisión para, más tarde, unirse a un panel de colaboradores expertos, entre los que se encontraba Mónica Hoyos, para comentar la última hora en la casa de Tres Cantos.

El tema más comentado por los colaboradores fue, sin duda, el beso de despedida de Carlos Lozano y Belén Ro. Tras visualizar las imágenes de ese momentazo, Mónica Hoyos, expareja de Carlos y madre de su hija Luna, tomaba la palabra: "Tenemos que saber si a Belén le gusta el campo", decía, para seguidamente comentar: "Me dio un poco de grimilla".

Carmen Borrego que ha convivido con ambos en la casa hacía un confesión: "Tengo que decir que los besos que vimos anoche no son los único que ha habido en la casa de 'GH' entre Belén y Carmen", a lo que Mónica Hoyos saltaba con ironía: "¿Se han besado más veces? ¿Tenemos a Belén en casa por Navidad?"

El resto de los colaboradores en su gran mayoría pensaban que lo de Belén y Carlos es una "fakecarpeta". "¿Sabéis por qué no me creo esto porque Mónica se está partiendo de la risa? Si te lo creyeses estarías subida a un foco", señalaba Lydia Lozano. "¿Qué quieres que llore? Me gusta Belén y creo que podemos compartir muchas cosas, pero le tiene que gustar el campo", respondía Mónica.