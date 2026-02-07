Antía Troncoso 07 FEB 2026 - 03:06h.

Vanessa Bouza, exparticipante de 'Gran Hermano 19' regresaba al plató de '¡De viernes!' para dar un ultimátum a su marido, Javier Mouzo, tras encadenar varias crisis en su matrimonio, marcado por los celos y los rumores de infidelidad. Tras quince años juntos y una hija en común, la gallega ha llegado al límite y se replantea seriamente poner fin a su relación. Lo que no esperaba era que su pareja le tomase la delantera y llegase al plató con los papeles del divorcio. ¡No te lo pierdas!

Desde que los conocimos en la casa de Guadalix de la Sierra, Vanessa y Javier han protagonizado diversas polémicas por su relación. La última, cuando el gallego desvelaba este verano en 'Socialité' que su mujer le había sido infiel con Jacobo Ostos, hijo del famoso torero Jaime Ostos.

Ahora, es Vanessa Bouza la que volvía al programa de Bea Archidona y Santi Acosta para lanzar una advertencia definitiva a su marido. Sin embargo, la gallega desconocía que Javier había tomado ya una decisión sobre su matrimonio: "Traigo los papeles del divorcio ya firmados de mi puño y letra. Solo falta que ella los firme", desvelaba a los presentadores antes de reencontrarse con su pareja en el plató.

Javier Mouzo pide el divorcio a Vanessa Mouza en el plató de '¡De viernes!'

Una vez reunidos en plató y tras haberse hecho numerosos reproches de manera mutua, Javier Mouzo se dirigía a su mujer y desvelaba el contenido de la carpeta que sostenía en sus manos: "Sinceramente no quiero más bronca, más ultimátum, no quiero nada. Yo, si quieres, ahí tienes los papeles, firma el divorcio".

"¿En serio? ¿Esto es real?", respondía de inmediato una Vanessa completamente descolocada, que no tardaba en romperse: "Es la persona que más quiero en mi vida, es la persona que más voy a querer siempre, sé que lo hemos hecho mal por ambas partes, pero yo no intento justificarme. Lo único que te pido es que reconozcas que tú también lo has hecho mal".

Muy dolida, Vanessa explicaba que siente que la única que rema a favor del matrimonio es ella y que eso es "lo que le destruye". "No sé que decir. En casa hemos discutido muchas veces y veía pasividad de él, pero nunca pensé que fuese a ser real. Me está partiendo el corazón", decía la gallega.

"¿En serio quieres esto conmigo?", le preguntaba Vanessa a Javier con lágrimas en los ojos. "Sí", contestaba él con firmeza. "O sea son 15 años tirados a la basura. He estado siempre a tu lado, en lo bueno y lo malo. Nunca te he dejado de lado", aseguraba entre sollozos la de Galicia.

Vanessa rompe los papeles del divorcio

Más tarde, el ambiente se caldeaba y el matrimonio se volvía a enfrentar. La pareja no conseguía llegar a un entendimiento y Vanessa, totalmente enfurecida porque Javier no recociese sus fallos en la relación, rompía los papeles del divorcio y se los tiraba encima: "Mira lo que hago con los papeles del divorcio, pa ti".

Javier y Vanessa ponen fin a su relación

Tras varios momentos de alta tensión, la pareja decidía poner fin a su relación en el programa. Firme en su decisión de separarse, asegurando que era "lo más sano", Javier declaraba: "Entiendo que ella lo ha dado todo por mí, yo he crecido ha su lado y he estado siempre a su lado, lo firme el día que nos casamos. Yo creo que he cumplido siempre no he hecho nunca nada malo".

Vanessa también se mostraba decidida a romper su relación: "Se acabó. No puedo estar con una persona que nunca me va a asumir. Él puede estar cansado de muchas cosas pero y también. Somos muy diferentes y nos queremos mal".

Finalmente, Javier Mouzo se despedía de su matrimonio con unas bonitas palabras: "Ha sido maravilloso estos 15 años. Hemos hecho cosa increíbles, empezamos teniendo nada y hemos llegado a tener todo o casi todo. Hemos luchado, pero ya creo que estamos en un punto que ya no".