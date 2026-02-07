Equipo Outdoor 07 FEB 2026 - 10:00h.

Los exconcursantes de 'GH DÚO' han mostrado todos los detalles de interior de la cocina de su casa

José María Almoguera, sobre un posible cambio de planes en su boda con María Sánchez: "Ya veremos"

El hijo de Carmen Borrego, José María Almoguera y su pareja, María Sánchez, han decidido dar un paso más en su relación con sus seguidores, y han abierto las puertas de su cocina para mostrar el sitio en el que pasan tanto tiempo juntos. La exconcursante de 'GH DÚO' se ha encargado de compartir una historia en su perfil oficial de Instagram con la que se han podido sacar muchos detalles:

Dejando de lado las estéticas recargadas. La pareja ha optado por una línea minimalista y funcional. Sin duda, el suelo es el gran protagonista de este cambio y el detalle que más ha entusiasmado a La Jerezana, quien ha escrito emocionada después de hacerle una limpieza a fondo: "Así quedó el suelo, contenta con el resultado".

Tanto María Sánchez como José María Almoguera están de acuerdo en que su cocina es pequeña, pero práctica y en ella está todo pensado para que sea fácil cocinar, aunque ellos a nivel decoración también han puesto sus propios detalles.

En esta estancia destaca el espacio para almacenaje gracias a los armarios y el diseño que tienen estos: entre los tonos metalizados y color blanco nuclear, esto forma un buen combo que aporta a la cocina de mucha luminosidad, calidez, un entorno acogedor y con elementos ultra modernos.

Para la encimera, se han decidido por una superficie blanca que se funde con el mobiliario, logrando un efecto visual de continuidad que hace que la cocina parezca mucho más grande de lo que es. El diseño se completa con detalles muy cuidados, como una pequeña planta que aporta el toque natural y una iluminación LED bajo los armarios que crea un ambiente íntimo y sofisticado.

Esta reforma es mucho más que una cuestión estética, es el reflejo del refugio que la pareja está construyendo. Un espacio donde pasarán gran parte de su tiempo y donde la funcionalidad para el día a día responde muy bien con el diseño.