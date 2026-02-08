Desde que se hizo famoso a nivel mundial, se han conocido tres relaciones amorosas de Bad Bunny

En 2025 ha sido coronado como el artista más escuchado a nivel mundial en Spotify, el pasado domingo 1 de febrero se hacía con dos Premios Grammy gracias a su álbum 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' y este 2026 es el artista que ameniza el intermedio de la Superbowl. Gracias a su creatividad, su música y sus elogiadas producciones, Bad Bunny se ha convertido en todo un icono a nivel internacional.

Aunque la música y la carrera de Bad Bunny haya conquistado escenarios de todo el mundo, su vida sentimental también ha despertado una curiosidad constante entre sus seguidores y los medios de comunicación que siguen su vida privada muy de cerca. Aunque el artista puertorriqueño ha intentado mantener una cierta discreción sobre sus relaciones, el paso del tiempo y las letras de sus canciones han ido sacando a la luz algunos capítulos clave de su historia amorosa. Desde sus primeros amores lejos de los focos hasta sus romances más recientes con figuras públicas, la vida sentimental del cantante puertorriqueño refleja, en muchos aspectos, la evolución de su propia carrera.

Su primera novia y su historia en los tribunales

Antes de convertirse en uno de los artistas más influyentes de la música urbana, Benito Antonio Martínez Ocasio llevaba una vida de lo más normal en Puerto Rico. Durante su adolescencia y su juventud, Bad Bunny mantuvo una relación estable con una Carliz De La Cruz, una joven puertorriqueña que lo acompañó durante sus inicios y con la que estuvo saliendo desde 2011 a 2017.

Ella estuvo a su lado cuando aún trabajaba en un supermercado y comenzaba a subir canciones a plataformas digitales. Aunque su identidad nunca fue del todo pública, Bad Bunny ha reconocido en entrevistas que esa relación marcó una etapa importante de su vida y que algunas de sus primeras canciones estuvieron inspiradas en experiencias reales de aquel vínculo.

Con la llegada del éxito internacional del cantante, la relación terminó en lo que parecía buenos términos. Sin embargo, en 2023 Carliz De La Cruz saltó a los titulares de los principales medios de comunicación al presentar una demanda contra Bad Bunny por 40 millones de dólares debido al uso sin permiso de la frase “Bad Bunny, baby”, frase que habría grabado ella misma en 2015 para que se usasen en las canciones 'Pa Ti' y 'Dos Mil 16'.

Aunque el equipo del artista intentó llegar a un acuerdo con su exnovia, Carliz De La Cruz rechazó dicho acuerdo y, al parecer, la demanda sigue en los tribunales.

Gabriela Berlingeri, su posible 'gran amor'

Tras la ruptura con Carliz De La Cruz, en 2017 Bad Bunny comenzó a salir con Gabriela Berlingeri, influencer y diseñadora de joyas. A diferencia de su romance anterior, esta relación fue más visible y el cantante paseó su amor junto a Gabriela Berlingeri por varias alfombras rojas. La influencer acompañaba al artista en eventos importantes, apareció en alfombras rojas y hasta participó en algunos proyectos creativos vinculados a su música.

Durante un tiempo, la pareja fue vista como una de las más estables del panorama artístico latino. Sin embargo, en 2022 la relación llegó a su fin. Ambos optaron por el silencio, lo que alimentó rumores y especulaciones.

A pesar de la ruptura, mantuvieron una relación cordial y continuaron siguiéndose en redes sociales.

Su historia de amor con Kendall Jenner

El siguiente capítulo sentimental del cantante lo colocó en el centro de la prensa internacional. En 2023, Bad Bunny fue visto en varias ocasiones junto a Kendall Jenner, una de las hermanas Kardashian-Jenner y una de las modelos más conocidas y consolidadas del mundo.

Las imágenes de ambos compartiendo cenas, vacaciones y eventos exclusivos no tardaron en dar la vuelta al mundo. Aunque ninguno de los dos confirmó oficialmente la relación en sus primeros meses, las apariciones públicas hablaban por sí solas.

La relación con Kendall Jenner fue seguida con atención tanto por sus seguidores como por el público general. Ambos compartían momentos y escapadas importantes como vacaciones, apariciones en la gala MET, en conciertos o en partidos de la NBA donde se dejaban ver juntos.

No obstante, mientras algunos celebraban la unión de dos figuras influyentes, otros cuestionaban la compatibilidad de sus mundos tan distintos.

Como ocurrió en ocasiones anteriores, en diciembre de 2023 la relación entre la modelo y el cantante terminó sin explicaciones públicas. Las apariciones conjuntas cesaron y ambos retomaron sus agendas por separado.

Bad Bunny continuó con giras y proyectos musicales, mientras Kendall Jenner siguió enfocada en su carrera como modelo y empresaria.

¿Una posible reconciliación?

En los últimos meses, nuevos rumores han vuelto a poner el foco en la vida sentimental del artista. Diferentes apariciones y movimientos en redes sociales han alimentado la posibilidad de un acercamiento entre Bad Bunny y Gabriela Berlingeri.

Aunque no hay confirmación oficial, son varias las ocasiones en las que la 'influencer' y el cantante han coincidido en varias citas y eventos. El último, en la entrega de los Premios Grammy donde se pudo ver al cantante y a Gabriela Berlingeri en el mismo espacio.

Por ahora, Bad Bunny mantiene la postura que le ha caracterizado durante toda su carrera y opta por el silencio y así evita pronunciarse sobre su situación sentimental actual.