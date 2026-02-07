Fiesta 07 FEB 2026 - 16:53h.

El programa de Emma García saca las pruebas que desmontan que Gloria Camila desconociese que iba a tener un cara a cara con Raquel Bollo

Emma García, muy molesta por la actitud de Gloria Camila en plató: "Yo no tengo por qué aguantar esas caras"

La semana pasada en 'Fiesta', Gloria Camila se encontraba, cara a cara, con Raquel Bollo después de que se hiciese público su acercamiento con su exnovio, el cantante Álvaro García, justo cuando se la estaba relacionando con Manuel Cortés, hijo de la colaboradora. Sobre este triángulo amoroso le preguntaba Emma García en el plató y, ante la negativa de esta a responder, la presentadora le recriminaba su actitud.

Un momento de tensión en el que la presentadora, cansada del comportamiento de Gloria Camila, se ponía seria y le daba un toque de atención: "Si no quieres que se te pregunte lo hablas con dirección". Tras este momento tan aplaudido de Emma García, la hija de Ortega Cano, muy dolida por lo ocurrido, hablaba sobre esto en 'El tiempo justo'.

En el programa de las tardes de Telecinco, Gloria Camila respondía a las preguntas de César Muñoz sobre su encontronazo con Emma García, señalando que la reacción de la presentadora había estado "fuera de lugar". También, la hija de Rocío Jurado aseguraba que lo que le molestó realmente fue el inesperado cara a cara con Raquel Bollo y apelaba que había ido a 'Fiesta' en función de colaboradora, no para conceder un entrevista como personaje público.

Las pruebas y datos que desmontan a Gloria Camila

Esta tarde, 'Fiesta' responde a las palabras de Gloria Camila, aportando las pruebas y datos que desmienten que fuese desconocedora de que iba a tener un encuentro en plató con Raquel Bollo ante la "acusación" de esta sobre una posible "encerrona" por parte del programa. ¿Qué sucedió realmente?

Tal y como aseguró Gloria, esa tarde del 1 de febrero, en la que se produjo el encontronazo, no acudió a la reunión de contenidos del programa, sin embargo, a diferencia de lo que ella cuenta, la hija del torero y su representante hablaron con dirección al saber que Raquel Bollo también estaba en plató, algo que sucedió 2 horas y 3 minutos antes del cara a cara, unas horas en las que Gloria no manifestó ningún tipo de malestar o desconformidad con lo que iba a suceder.