Manuel Cortés ha roto su silencio en 'Fiesta' y ha confesado sentirse "decepcionado y dolido" con Gloria: "Me he sentido ridículo"

'Fiesta' responde con datos y pruebas a Gloria Camila: "No desconocía lo que iba a ocurrir"

Se han convertido en el triángulo amoroso de la temporada. Hace tan solo dos semanas, Gloria Camila sorprendía a todos al salir a la luz su romántico viaje a Venecia en compañía del cantante Álvaro García, un movimiento que no sentaba demasiado bien a Manuel Cortés, tal y como dejaba entrever en un comentado story de Instagram.

El hijo de Raquel Bollo, a quien desde hace tiempo se ha relacionado con Gloria Camila, subía una irónica imagen de Venecia en la que, entrelíneas, se leía que no le había sentado nada bien el viaje de Gloria y su ex. Manuel, que no está acostumbrado a hablar de su vida privada, se sienta en el programa de Emma García y cuenta por primera vez en televisión su versión de lo sucedido:

"Me gustaría empezar siendo muy conciso: primero agradecer la oportunidad de darme este espacio para expresarme. Yo vengo aquí a defenderme, yo no vengo a atacar a nadie, no vengo a especular sobre nadie, solo vengo a defenderme de todo lo que se ha dicho de mí esta semana. Yo no soy ningún despechado, no soy ningún interesado, se me ha acusado de eso. Se ha dicho que busco constantemente estar en el foco mediático, y básicamente quiero que se sepa que las cosas no son así".

Emma García animaba entonces a Manuel a mostrarse "tal y como es, y tal y como está", haciendo hincapié en el hecho de que el hijo de Raquel Bollo no había cobrado ni un solo euro por la entrevista en 'Fiesta'. Manuel se emocionaba y comenzaba el relato de su dolor:

"Perdóname que me ponga así, pero es que estoy más susceptible últimamente. Hay momentos en los que me he sentido hasta ridículo, cuando estás en casa y ves cosas que no tienen nada que ver con la realidad te sientes impotente. Nada de lo que han dicho tiene que ver con la realidad. Yo intento proteger a una persona a la que de verdad quiero muchísimo, estoy hablando de Gloria, lo intento porque siento un grandísimo cariño por ella (...)

Yo veo que esa protección que yo quiero tener hacia esa persona hacia mí no existe, a ella no se le ha pasado ni por la cabeza protegerme a mí. Me siento muy decepcionado, tengo una decepción que lo inunda todo. Me ha costado mucho trabajo venir aquí, pero es que quiero que quede claro que a mí no me hace falta subirme al carro de nadie, mucho menos al de Gloria. Para bien o para mal he nacido donde he nacido y no me hace falta".

Manuel pide perdón por el story de Venecia

El irónico story que Manuel compartía en redes tras saltar la noticia del viaje de Gloria y Álvaro fue sin duda el detonante de una historia que ha acabado con un triángulo amoroso del que todo el mundo habla:

"Fue un error que yo cometo porque realmente yo, conociendo un poco el medio, debería haber tenido cuidado y pensar que puedo remover algo que, obviamente no era mi intención. Es un impulso que tengo y que lo hago porque yo considero en ese momento que ella ha cometido un error. Le pido perdón públicamente a ella y a quien le haya molestado, pero yo no me levanto pensando en hacer daño a alguien, fue un impulso. Para mí el error de ella es el mismo de toda esta historia, si ella ha decidido no contarlo yo tampoco lo voy a hacer. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, y también lo son las formas en las que cada uno quiera contar esas cosas. Tengo muchos mensajes de Gloria en los que me dice que quiere hablar conmigo antes de empezar el directo en el que se habla del viaje a Venecia. De esto no se está hablando porque yo haya subido un story, de esto se lleva hablando mucho tiempo atrás, semanas atrás ya se ha hablado de que pudiera existir algo entre Gloria y yo, y ahí yo no había subido nada a Instagram (...)

También he escuchado que el motivo de las peleas entre Gloria y Álvaro soy yo, obviamente ha habido muchas peleas entre ellos antes y el motivo no siempre he sido yo. Yo he recibido llamadas de Álvaro que no tenía que haber recibido, yo no llamo a una persona para preguntarle cosas como si fuéramos colegas. Yo soy un hombre, cuando veo un mensaje contesto, yo con toda mi buena fe se lo comento a Gloria y ella me pide que no conteste a Álvaro, así que no le contesto porque ella es la que me lo pide. Hay muchísimas cosas que durante este tiempo he aguantado por cariño y por afecto a Gloria, cosas que yo no estoy acostumbrado a permitir o a hacer".

Su versión sobre la conversación en casa de Gloria

Tan solo unos días después de la comentada intervención de Gloria Camila en 'Fiesta' en la que acababa "llorando de saturación", se producía el esperado encuentro de la pareja de "amigos" en casa de ella. Manuel, que confiesa tener un gran cariño por Gloria, no ha podido evitar reconocer que se ha sentido decepcionado con ella:

"Gloria me escribe y me dice que vaya a su casa para hablar. Ella me dice que puedo ir con tranquilidad a su casa que allí no hay prensa, pero cuando llego hay por lo menos ocho coches de prensa. En la conversación que tenemos yo considero que se da respuesta a todo, yo salgo de allí más contento y más tranquilo. Ella, en el rato que estoy allí, me calma y me deja más tranquilo. Cuando salgo me voy con la tranquilidad de que ella, al día siguiente, va a hablar bien de mí y me va a dejar en buen lugar. Cuál es mi sorpresa cuando al día siguiente veo que ella hace todo lo contrario de lo que habíamos hablado, me quedo a cuadros una vez más y sin entender por qué se está comportando así. Yo a Gloria le tengo un cariño increíble, no creo que haya estado nunca enamorado de ella, ni ella de mí, pero puede que ella haya tenido una especie de debilidad por mí porque así me lo ha hecho saber ella".

Manuel se derrumba durante la publicidad

Durante la pausa para la publicidad Manuel no ha podido soportar la tensión y se ha derrumbado con Emma García. El hijo de Raquel Bollo ha reconocido que se ha sentido muy dolido al ver como la que considera su amiga especial desde hace años no ha defendido a su persona:

"Son muchos días aguantando en casa, cuando veo a gente que no me conoce diciendo que soy un interesado y que estoy buscando foco mediático. Me duele ver cómo una persona a la que yo quiero muchísimo no me protege cuando se habla de mí. Yo a ella nunca le he pedido nada, ni ella a mí, nosotros nos llevábamos genial y me gustaría que siguiera siendo así. Me duele que ella sabe que lo estoy pasando mal y pase por alto mi carrera. Ella pide que se deje a Álvaro en paz porque es una persona profesional que se dedica a otra cosa, pero yo quiero recordar que yo llevo 16 años por los escenarios de todos los pueblos de España".