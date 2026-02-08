Lidia González 08 FEB 2026 - 09:30h.

El exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ confiesa cómo le afectan los duros comentarios que recibe sobre su físico

Tadeo Corrales ha tenido que enfrentarse a muchas críticas desde su salto a la fama, especialmente relacionados con su aspecto. En esta ocasión, el que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ habla de los retoques de su rostro y reacciona al meme comparándolo con ‘Calamardo guapo’. Con muchas ganas de sincerarse, el influencer se sienta en el plató de ‘En todas las salsas’ para contar cómo ha vivido esta situación. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!

A pesar de que, nada más salir de República Dominicana, el creador de contenido se sometía a una armonización facial, lo cierto es que la polémica no ha llegado a esta magnitud hasta su siguiente retoque. “Al principio lo tenía muy hinchado y se me veía muy marcado”, confiesa el influencer. El andaluz explica cómo le afectan este tipo de comentarios y se sincera al respecto.

