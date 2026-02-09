Ana Carrillo 09 FEB 2026 - 18:55h.

Leticia Requejo ha hablado del sorprendente mensaje que el cantante Álvaro García le envió a Manuel Cortés

Rocío Flores se pronuncia sobre la situación de Gloria Camila, Manuel Cortés y Álvaro García: "Espero que siga soltera"

Este fin de semana, Manuel Cortés ha roto su silencio en 'Fiesta' y ha hablado de su decepción con Gloria Camila tras todo lo ocurrido en la última semana, en la que él dejó claro con un story su malestar porque ella se hubiera ido de viaje a Venecia con su exnovio, el cantante Álvaro García. Una de las grandes revelaciones que hizo a Emma García el hijo de Raquel Bollo es que el ex de la tía de Rocío Flores le escribió un mensaje por WhatsApp que le dejó completamente descolocado porque le decía que le quería hacer una propuesta.

Amor Romeira, también en 'Fiesta', explicó que era cierto que Álvaro le había enviado un mensaje a Manuel en el que le saludaba de forma muy amistosa pese a que nunca habían hablado y no se conocen. Y también confirmó que el cantante de 'Persona vitamina' le había dicho al exconcursante de 'Supervivientes' que le quería hacer una oferta, pero que Gloria Camila le recomendó que no le contestase.

En 'El tiempo justo' se ha abordado el tema y Leticia Requejo ha confirmado que toda esta información es cierta: "Es para proponerle algo y nunca hubo respuesta por parte de Manuel". La periodista ha ido un paso más allá y ha explicado que Manuel Cortés ha sido "demasiado cauto" porque a ella le consta que no es la única ocasión en la que Álvaro García ha intentado ponerse en contacto con él.

"En uno de esos audios lo que le dice Álvaro a Manuel es: 'Quiero proponerte algo'. La respuesta solo la sabe Álvaro porque aquí nadie ha querido entrar", ha comentado la colaboradora del programa presentado por Joaquín Prat y César Muñoz. "Es raro", ha añadido, pues pese a que no sabe qué propuesta querría hacerle el cantante de 'Gloria Bendita' al hermano de Alma Bollo le extraña que le quisiera ofrecer algo y que haya intentado contactar con él en más de una ocasión.

Rocío Flores se pronuncia

Rocío Flores ha acudido al plató para recordar junto a Joaquín Prat a su abuelo materno, Pedro Carrasco, que hoy hace 25 años que falleció. En su entrevista, el presentador ha aprovechado para preguntarle por la situación sentimental de su tía junto a los dos artistas.

La nieta de Rocío Jurado ha confesado que su deseo es que Gloria Camila siga soltera y ha aclarado que no es cierto que su tía le prometiese a Manuel Cortés ir de viaje juntos a Venecia.