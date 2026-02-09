La sobrina de Gloria Camila desvela que la socialité sufre "un cuadro de ansiedad"

Alma Bollo da la clave del enfado de su hermano Manuel Cortés con Gloria Camila: "Está claro"

Rocío Flores se ha pronunciado sobre la situación entre su tía Gloria Camila, Manuel Cortés y su expareja Álvaro García. La nieta de Rocío Jurado aclara que la colaboradora de Telecinco no tiene en estos momentos ninguna relación oficial. "Gloria estaba soltera, está y espero que siga soltera. Tiene todo el derecho del mundo a hacer con su vida lo que le dé la gana", aclara en 'El tiempo justo'.

Flores también se ha mojado sobre las especulaciones en torno al mediático viaje a Venecia que hizo Gloria Camila con su expareja, con quien ha vuelto a verse unos días tras romper hace meses. La socialité aclaró que en ningún momento volvían a empezar el noviazgo que ya tuvieron. Justamente cuando desveló todos los detalles sobre ese encuentro, Cortés publicó un 'storie' de la ciudad italiana que calificó de "error" en el programa 'Fiesta'.

Rocío Flores: "Gloria Camila tiene un cuadro de ansiedad bastante heavy"

La sobrina de Gloria Camila ha desmentido que ese viaje estuviese intentándolo realizarlo con el hijo de Raquel Bollo. "Habéis dicho que Gloria tenía plenado el viajar a Venecia con Manu y no es cierto, te lo digo yo", lanza como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia. Rocío Flores desvela además que ha decidido quedarse unos días en Madrid -ya que vive en Málaga- para apoyar a su tía.

"Ayer estuvimos en el hospital. Tiene un cuadro de ansiedad bastante heavy, perdiendo la visión del ojo derecho. No es ninguna tontería", asegura en el programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat. Según explica, a Gloria Camila "le ha sobrepasado la situación".

Rocío Flores recuerda a su abuelo, Pedro Carrasco, 25 años después de su muerte

La nieta de Pedro Carrasco y Rocío Jurado ha querido recordar a su abuelo cuando se han cumplido 25 años de su fallecimiento. El boxeador, que se convirtió en una leyenda del deporte español, perdió la vida el 27 de enero de 2001. Rocío Flores ha vivido en directo un bonito homenaje, donde ha visto unas fotos de sus abuelos que le han llegado al corazón. "Lo único que puedo sentir es orgullo", dice.

Flores explica que siempre se ha "preocupado" por preguntarle a familiares y conocidos sobre la personalidad de su abuelo. "Era una persona sencilla, generosa, buena, una persona que veías y te transmitía buena vibra", comparte.