Kiko Rivera ha recibido de su novia un romántico detalle en un día muy especial para él. El hijo de Isabel Pantoja cumple hoy 42 años y Lola García, con quien ha rehecho su vida sentimental tras separarse de Irene Rosales, ha tenido con él un gesto que le ha convertido en el hombre más feliz. Porque desde que hiciera oficial su relación con la bailarina sevillana, el dj no hace otra cosa que gritar su amor a los cuatro vientos.

Kiko Rivera sopla hoy sus 42 primaveras. Un cumpleaños que celebra rodeado de amor, acompañado de su chica, de la que no se ha separado desde que hiciera oficial su noviazgo. Fue a finales del 2025, para celebrar la entrada del año nuevo, cuando el cantante sorprendía a sus seguidores publicando la primera foto con esta joven a la que le confesaba su amor.

"Estoy enamorado de una mujer que no solo tiene la cara más bonita del mundo, sino también un alma increíble, un corazón increíble y una forma de hacer que todo sea más fácil, bonito y único", escribía el hermano de Isa Pantoja en ese momento. Una primera publicación que habría la veda a todas las que venían detrás.

Algo por lo que, precisamente, el que fuera concursante de 'Supervivientes' ha sido muy criticado, pues han sido muchos los que no han entendido el objetivo de estar reiteradamente declarándose públicamente en redes, presumiendo de su relación. Pero él -que sí se ha defendido en alguna que otra ocasión- ha continuado disfrutando de su manera de ver el amor.

Ahora ha sido ella quien ha utilizado las redes sociales para sorprender a su chico en este día tan especial; su 42 cumpleaños. Lo ha hecho a través de sus stories de Instagram, donde ha publicado una foto inédita en la que aparecen abrazados, ella agarrándole de la cara con infinita ternura. Una imagen que parece tomada en el estudio, probablemente durante una de las sesiones en las que Kiko trabajaba en Lola, la canción que le ha dedicado y que ya está disponible en todas las plataformas.

"Has hecho que me enamore de ti en tan poco tiempo…"

"Felicidades, amore mío", comienza escribiendo ella junto a esta imagen. "No cambies nunca", le pide a su chico, a quien le dice que su forma de ser le hace "especial". "Has hecho que me enamore de ti en tan poco tiempo…", reconoce la bailarina sevillana. "A partir de hoy, tienes 365 días llenos de posibilidades nuevas, y yo a tu lado. Te amoro, nene", se declara la joven a Kiko Rivera con estas palabras, que seguro serán uno de los regalos más especiales que reciba en el día de hoy.