Inma Campano está completamente destrozada y atravesando el momento más difícil de su vida tras contar que Luna, su mascota, ha muerto. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones', llevaba muchos meses agotando todas las vías para salvar la vida de su perra por el síndrome de Addison que padecía, pero la noticia que nunca habría querido dar es ya una triste realidad para ella. A través de sus redes sociales, la andaluza ha compartido una desgarradora carta que refleja el vacío que se le ha quedado tras su partida.

Aunque ha tratado de mentalizarse durante este tiempo dado que la enfermedad de Luna era rara y le provocaba colapsos repentinos, insuficiencia renal, analíticas alteradas e ingresos continuos, la influencer de 34 años se ha negado y ha dejado su vida de lado por cuidar a su perra. La suya ha sido una historia de amor incondicional en la que por todos los medios Inma Campano ha tratado de evitar este final y ahora su dolor es inmenso.

"Jamás he pensado que llegaría este momento. He luchado con todo lo que tenía para que no llegara, para seguir juntas, para seguir sintiendo tu respiración", ha comenzado escribiendo junto a un carrusel de imágenes y vídeos juntas de esta desgarradora despedida.

La joven ha buscado diagnósticos en distintos especialistas, se ha desplazado a diario kilómetros para dar de comer a su perra Luna cuando esta estaba ingresada y tratar de tranquilizarla, se ha visto obligada a pedir ayuda económica en algunos casos y ahora tras su muerte se ve completamente vacía. "No sé cómo superarte. No sé cómo volver a una vida 'normal' cuando tú eras mi prioridad", ha confesado.

La exparticipante de 'LIDLT' y exnovia de Ángel de los Santos ha pasado por un auténtico calvario por su pequeña, pero ella no ha dejado de creer en los milagros. A pesar de escuchar constantes diagnósticos que incluían las palabras de "irreversible" o "fase terminal", la que fuera participante también de 'En busca del nirvana' ha confiado en que habría una recuperación para Luna. Algo que finalmente no ha sucedido y la ha dejado destrozada.

Inma Campano ha dejado patente que el dolor que está sintiendo es el mayor que ha experimentado, aunque es proporcional al amor que ha sentido por Luna. "Daría mi vida mil veces sin pensármelo", ha escrito acerca de la primera perra que ha tenido, el ser que más le ha transformado la vida. En sus propias palabras, la influencer le ha agradecido "cada paseo, cada segundo, cada caricia" y el ser la responsable de haberle enseñador "el amor real" frente a todo lo demás.

La creadora de contenido se despide diciendo que la llevará siempre consigo e insistiendo en que jamás vivirá el amor tan puro que ha sentido con ella, "jamás volveré a tener de la misma forma", ha admitido de todo lo que ha vivido y del gran dolor que ahora está sintiendo con su pérdida.