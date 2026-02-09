Natalia Sette 09 FEB 2026 - 13:23h.

Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' anuncian su segundo embarazo y sus compañeros y amigos le dan la enhorabuena

Lara Tronti y Hugo Pérez van a ser papás por segunda vez y no pueden estar más felices. Los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ han publicado un precioso video en sus redes sociales anunciando su seguro embarazo y las reacciones no han tardado en llegar. Dulceida, María Pombo y compañeras del programa que los llevó a la fama les han felicitado.

Lara y Hugo participaron en la edición 3 de ‘La isla de las tentaciones’, el programa les puso muchos obstáculos a su amor pero salieron de allí más fuertes. Desde entonces, ambos se han dedicado a las redes sociales y se han mantenido alejados de la televisión. En 2024 tuvieron a su primer hijo , Nico, que ahora se convertirá en hermano mayor.

Lara compartió experiencia en República Dominicana con Lola Mencía, Marina García, Claudia Acevedo y Lucía Sánchez. Durante la experiencia, todas estuvieron muy unidas y se apoyaron mucho, sin embargo, cuando todo terminó, cada una siguió su vida y la amistad no continuó siendo tan fuerte. No obstante, eso no ha impedido las felicitaciones de alguna de ellas.

“Awwwww que me muero. Mi familia favorita, enhorabuena, el amor se multiplica mis chicos”, ha escrito Marina García muy emocionada. “Enhorabuena”, ha puesto Asier Montaño, miembro del equipo de ‘La isla de las tentaciones’ que los acompañó durante la experiencia. Otras compañeras que participaron en el programa pero no en su edición también se han manifestado. “Enhorabuena familia”, ha comentado Claudia Martínez. “Felicidades chicos, el amor se multiplica”, ha añadido Patri Pérez.

Borja González, Tania Medina, Susana Molina o Rosario Matew, han sido otros que han querido felicitar a la pareja. También han comentado compañeros y amigos de ambos de redes sociales. “Enhorabuena familiaaaaaaaa”, ha puesto Dulceida. “Que ilusión más grande!!!”, ha añadido María Pombo, que se ha convertido en mamá por tercera vez hace unas semanas.

Los comentarios de apoyo y amor han sido infinitos, no solo de amigos y compañeros, si no de todos sus seguidores, que han seguido su historia de amor desde el principio. Lara y Hugo no pueden estar más felices e ilusiones por compartir esta nueva etapa de su vida con todos.