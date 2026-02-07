Lidia González 07 FEB 2026 - 09:30h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta la verdad de su enfrentamiento con Lucía Rolek y desvela las palabras que le dedicó

Sthefany Pérez comunica el motivo por el que ha cancelado su boda con Tadeo Corrales

Compartir







Sthefany Pérez llega al plató de ‘En todas las salsas’ y no podía dejar pasar la oportunidad de aclarar la última polémica en la que se ha visto envuelta. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta el incidente que protagonizó al pillar a Lucía Rolek “tonteando” con Tadeo Corrales. Con muchas ganas de dar todas las explicaciones, la influencer cuenta todos los detalles de lo que sucedió. ¡Dale al play y descubre lo que ha ocurrido, en exclusiva, en el programa completo, disponible en Mediaset Infinity!

“La cosa se contó un poco mal”, comienza asegurando la influencer. Amor Romeira fue la encargada de poner sobre la mesa el enfrentamiento que hubo en el cumpleaños de Maica Benedicto, pero la cubana tiene muchas cosas que matizar. “La vi hablando con tonteo”, asegura Sthefany y añade: “Con mi novio no, cariño”. La creadora de contenido cuenta cómo fue su reacción y las palabras que le dedicó a la exconcursante de ‘Gran Hermano’.

Programa completo: Sthefany Pérez cuenta la verdad de su enfrentamiento con Lucía Rolek

Sthefany Pérez ha querido defenderse de algunas cosas que se han dicho respecto a su conflicto con Lucía Rolek por Tadeo Corrales. “No estoy tan loca”, comenta entre risas. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta la verdad de su enfrentamiento con la exconcursante de ‘Gran Hermano’ y desvela las palabras que le dedicó: “Gerard vino detrás de mí y me llevó”. ¡No te pierdas todo lo que han contado, en Mediaset Infinity!