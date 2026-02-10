Ana Carrillo 10 FEB 2026 - 13:38h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones 9' ha compartido un tierno vídeo para anunciar que se ha puesto de parto

¡Ha llegado el momento! Mayeli Díaz ha anunciado en un vídeo en el que pasea por la playa junto a su novio, el también exparticipante de 'La isla de las tentaciones 9' Álvaro Rubio, que se ha puesto de parto y que va a dar la bienvenida a su primera hija en común, a la que van a llamar Alma.

"Te soñamos antes de conocerte, te amamos antes de verte y hoy por fin vamos a abrazarte. Estamos de parto. Nuestra aventura más bonita empieza hoy. 10/02/2026. Alma", ha escrito la feliz pareja en el post conjunto que han compartido para comunicarle a sus miles de seguidores que Mayeli se ha puesto de parto.

La zona de comentarios de la publicación se ha llenado de comentarios bonitos dirigidos a la pareja, a la que ya dan la enhorabuena por convertirse en padres de Alma. Cristina Cebral Castillo, tentadora de la novena edición, con la que Álvaro Rubio tuvo feeling al inicio de la aventura, les ha deseado "muchísima suerte" y les ha dicho que "irá genial".

Arantxa Rubio, hermana de Álvaro y conocida por haber sido su defensora en plató en los debates de 'La isla de las tentaciones', también ha dejado un comentario en el post: "Que ansias, ¡qué horas tan largas! Te amamos con locura Alma. ¡Gracias chicos por hacerme partícipe de todos estos momentos! Os amo, familia. Estamos casi a punto de verte esa preciosa carita, mi vida". Un mensaje público con el que deja claro que tiene buena relación con Mayeli tras haber criticado la actitud que tuvo con Álvaro en 'La isla de las tentaciones 9'.