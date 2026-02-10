Lidia González 10 FEB 2026 - 14:15h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ muestra la ropa con la que su hija Alma va a salir del hospital

¡Mayeli Díaz está a punto de tener a su hija Alma entre sus brazos! Dentro de muy poco, la creadora de contenido va a conocer a su primera hija en común con Álvaro Rubio y ya está preparada para dar a luz. Después de actualizar su estado tras su ingreso hospitalario, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ muestra todo lo que lleva en su maleta para el hospital. ¡Dale al play y no te pierdas nada, en exclusiva, en Mediaset Infinity!

Después de que se sincerase sobre su cambio físico y lo que ha engordado durante el embarazo, ha querido compartir algo que ha preparado con mucho cariño para el momento. “A lo mejor es mucha ropa”, comienza diciendo entre risas. La influencer se ha sentado frente a las cámaras de mtmad para mostrar todo lo que ha preparado, donde no falta de nada: conjuntos de distintas maneras, un neceser de higiene y muchas muselinas.

Además, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha enseñado, con mucha ilusión, algo que tiene muy claro: la ropa con la que su pequeña va a salir del hospital. La creadora de contenido lo tiene “muy claro” y no ha dudado en contar cuál es el origen de este conjunto.

Mayeli Díaz ha vivido un momento muy emotivo que ha querido compartir con sus seguidores. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha visto el rostro de su hija al detalle a través de una ecografía 8k con hiperrealismo. Muy orgullosa, muestra la cara de su hija en común con Álvaro Rubio. ¡Dale al play y no te pierdas nada!