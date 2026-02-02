Fani Carbajo llora desconsolada por su boda con Fran Benito

Natalia Sette 02 FEB 2026 - 17:59h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' rompe a llorar al hablar de su enlace con Fran Benito, su pareja desde hace más de dos años

Fani Carbajo habla de su futura maternidad tras anunciar su boda con Fran Benito

Fani Carbajo aparece en sus ‘stories’ llorando desconsolada por su boda con Fran Benito. Tras anunciar su boda el día 1 de enero , la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha hecho partícipes a sus seguidores de todos los pasos que está dando con respecto a su enlace matrimonial.

Fani Carbajo encontró en Fran Benito lo que siempre había buscado, una estabilidad y una tranquilidad que no había encontrado en nadie más, ni siquiera en Christofer Guzmán, con quién estuvo alrededor de 10 años. Con una hija preciosa en común, y viviendo juntos desde hace años, el único paso que faltaba era la boda y por fin Fran dio el paso de pedírselo.

Ahora, la exconcursante de ‘Supervivientes’ no puede estar más emocionada con todos los preparativos. Tanto es así, que no ha podido evitar romper en llanto al pensar en los invitados al enlace. “Estoy ahora mismo llorando como una magdalena”, ha comenzado diciendo a través de sus ‘stories’ de Instagram.

La influencer está claramente emocionada y se limpia las lágrimas mientras explica el motivo. “De verdad tengo unos amigos que valen oro, amo a todos mis amigos”, ha dicho con total honestidad. La madrileña ha encontrado en sus amigos la familia que nunca ha tenido, y está muy emocionada viendo cómo se alegran siempre por ella.

“Todos saben que tengo una familia de mierda”, desvela con crudeza. Aunque hay una parte de ella con la que aún conserva relación y con la que pretende seguir manteniéndola, hay otra parte que a lo largo de su vida le ha causado mucho dolor. En estos momentos en los que tiene los sentimientos a flor de piel, pensar en su familia la ponen más emotiva de lo normal.

“Estoy con muchos sentimientos encontrados ahora mismo”, ha admitido claramente sobrepasada. La realidad es que Fani, a pesar de momentos de bajón, está ilusionada y sabe que estará rodeada de personas que verdaderamente la quieren en su día más especial. De hecho, en el mismo ‘storie’ anuncia que su amiga Lara la va a acompañar para ver el vestido de novia.