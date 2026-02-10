Lorena Romera 10 FEB 2026 - 11:16h.

La hija de Ortega Cano sufre pérdida de visión por un ojo causado por un cuadro de ansiedad: su diagnóstico médico

Manuel Cortés, decepcionado con Gloria Camila, se derrumba al dar su versión de lo sucedido

Gloria Camila ha acudido al hospital por "pérdida de visión". La hija de José Ortega Cano y Rocío Jurado está sufriendo las consecuencias de un severo "cuadro de ansiedad" que le está provocando la "pérdida de visión por un ojo", tal y como ha contado su sobrina, Rocío Flores, que ha sido quien ha trasladado la última hora de su estado de salud a la prensa. La colaboradora de 'El tiempo justo' y 'Fiesta' se está viendo sometida a una "gran presión" desde que saltara la noticia de su reconciliación con Álvaro García, su último novio.

Era a finales del pasado mes de enero cuando salía a la luz que la que fuera concursante de 'Supervivientes' se estaba dando una nueva oportunidad con el cantante, con quien había roto después de su paso por Honduras, tras su participación en 'Supervivientes All Stars'. La noticia sorprendía a muchos, pues lo último que se sabía era que podría estar manteniendo un romance con Manuel Cortés, hijo de Raquel Bollo.

A partir de ese momento, se generaba lo que la creadora de contenido, de 29 años, ha considerado un gran "conflicto mediático" que le ha generado altos niveles de ansiedad. Tanto, que podíamos verla rompiéndose en directo y protagonizando un enfrentamiento con Emma García al no querer entrar en detalles sobre su vida sentimental.

Última hora sobre el estado de salud de Gloria Camila

Ahora, a raíz de unas declaraciones de Rocío Flores, hemos podido saber que la hija del diestro ha acudido al hospital, donde le han diagnosticado que sufre un "cuadro de ansiedad" que le está provocando la "pérdida de visión por un ojo". Así lo ha contado la nieta de Rocío Jurado: "Estaba bastante mal. Tiene un cuadro de ansiedad bastante heavy, incluso perdiendo un poco la visión del ojo derecho. No es ninguna tontería al nivel que le ha sobrepasado la situación".

Los expertos coinciden en que "cuando el estrés provoca una pérdida de visión severa, pero temporal, a menudo se asocia con la coriorretinopatía serosa central o a una amaurosis fugaz". Pero, ¿qué son y cómo afectan? En el caso de la primera, se trata de una de las principales complicaciones de la visión relacionadas con el estrés. Se produce cuando "se acumula líquido debajo de la retina, distorsionando la visión", explican desde la American Academy of Ophtalmology.

Por otro lado, la amaurosis fugaz es "la pérdida temporal de la visión en un ojo debido a la ausencia de circulación de sangre a la retina", apuntan desde MedinePlus. Se trata de un episodio temporal de ceguera o visión reducida debido a espasmos vasculares provocados por altos niveles de estrés.

Por el momento, se desconoce exactamente qué tipo de afección es la que sufre Gloria Camila más allá de que ha "perdido visión visión del ojo derecho" a causa de un "cuadro de ansiedad" que le han diagnosticado tras una reciente visita al hospital por la "presión mediática" que siente tras su reconciliación con Álvaro García y la situación que vive con Manuel Cortés. Hasta ahora, los únicos datos que se manejan es la última hora que ha dado su sobrina, Rocío Flores.