El incidente ha activado los protocolos de emergencia y ha movilizado a las autoridades, ya que se trata del edificio más emblemático de la Corona noruega

La difícil situación de la princesa Mette-Marit: el juicio de su hijo Marius, su enfermedad y su amistad con Jeffrey Epstein

Compartir







La Casa Real Noruega atraviesa uno de sus momentos más complicados en años y, por si fuera poco, a sus problemas legales y personales se ha sumado ahora una "situación de emergencia" que afecta directamente al Palacio Real de Oslo.

En la madrugada de este martes,10 de febrero, una fuga de agua caliente ha obligado activar los protocolos de seguridad y a movilizar a varios servicios de emergencia. Se trata de un nuevo revés para una institución que encadena semanas marcadas por la la polémica.

Según ha informado la Corte Real noruega en un comunicado oficial, la fuga de agua se ha producido "en la tercera planta del Palacio, que fluyó a las plantas inferiores". El origen del incidente, han aseverado, se produjo tras "soltarse una conexión en una tubería de agua caliente".

La fuga obligó de inmediato a activar los sistemas de seguridad del edificio y la alarma de incendios", consiguiendo así la rápida intervención de Statsbygg -la agencia estatal responsable de los edificios públicos-, la policía, la Guardia Real y los bomberos de Oslo. Todos ellos acudieron al Palacio para controlar esta "situación de emergencia", han manifestado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por suerte, el problema ha podido ser solventado a tiempo, por lo que las autoridades no tardaron en abandonar el palacio. No obstante, por precaución, la situación se ha "mantenido bajo vigilancia" durante toda la noche.

Las primeras evaluaciones de daños han sido tranquilizadoras, especialmente en lo que respecta al valor histórico del edificio. "La magnitud de los daños es limitada y no se han detectado daños significativos a los valores históricos", han aclarado en la misiva, consciente de la sensibilidad que rodea a uno de los símbolos más importantes de la monarquía noruega.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Aun así, el incidente no se da por cerrado. "La Corte Real y Statsbygg continúan las investigaciones en colaboración con las comunidades profesionales pertinentes", han subrayado, explicando que se seguirá analizando el alcance real de los daños y las causas técnicas del fallo.

Por el momento, el funcionamiento institucional no se ha visto alterado: "El incidente no ha afectado actualmente a la programación oficial del Palacio", han sentenciado.

Aunque es la residencia oficial de los reyes Harald V y Sonia, el Palacio es también donde se celebran recepciones oficiales, audiencias, consejos de Estado y actos institucionales regulares. Además, durante los meses de verano, parte del palacio se abre al público, lo que lo convierte en uno de los monumentos más visitados de la capital.

Precisamente por esa doble condición cualquier incidente técnico, por pequeño que sea, se trata con extrema precaución. De ahí que la fuga de agua activara protocolos de emergencia y movilizara a las autoridades.

Duro golpe para la Corona noruega

Este episodio llega en un momento especialmente complicado para la familia real noruega, que no gana para disgustos. En los últimos meses, la institución se ha visto sacudida por varios frentes abiertos que han deteriorado la tranquilidad de palacio.

La princesa Mette-Marit continúa luchando contra la fibrosis pulmonar, que ha obligado a reducir su agenda oficial y ha generado una constante preocupación por su estado de salud y su capacidad para mantener el ritmo institucional.

A ello se suma el proceso judicial que afecta a su hijo, Marius Borg Høiby, envuelto en una investigación penal sin precedentes. El caso ha supuesto un duro golpe para la imagen de la Casa Real y ha colocado a la familia en una posición especialmente incómoda.

Por si no fuera suficiente, también ha resurgido la relación de amistad de la princesa con Jeffrey Epstein, que ha generado un sinfín de críticas debido a los delitos sexuales del fallecido magnate. En este sentido, la emergencia en el Palacio Real se percibe casi como la gota que colma el vaso.

Los detalles del Palacio

El Palacio Real de Noruega es uno de los edificios más emblemáticos de Oslo y el corazón institucional de la monarquía noruega. Situado al final de la avenida Karl Johans gate, domina la ciudad y está rodeado por el Slottsparken, un extenso parque público que actúa como espacio de encuentro.

Fue construido en el siglo XIX, entre 1825 y 1849, y diseñado por el arquitecto danés Hans Ditlev Franciscus Linstow. El edificio cuenta con tres plantas principales, además de zonas técnicas y de servicio, precisamente donde se produjo la fuga de agua caliente.

En su interior alberga salones de representación, comedores oficiales, despachos, estancias privadas y espacios históricos, muchos de ellos decorados con mobiliario original, obras de arte y piezas de gran valor patrimonial acumuladas durante generaciones.