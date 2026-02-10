Este 10 de febrero se ha reanudado la vista judicial contra el hijo de la princesa Mette-Marit, acusado de 38 cargos, cuatro de ellos por violación

La cárcel en la que se encuentra Marius Borg: 240 reclusos, un programa de salud sexual y una visita a la semana

Compartir







Este martes, 10 de febrero, el juicio contra Marius Borg Høiby, hijo mayor de la princesa Mette-Marit de Noruega, ha retomado sus sesiones en el Tribunal de Distrito de Oslo, centrado esta semana en los cargos de violación que enfrenta el acusado. El caso, que ha sacudido al país y ha puesto en tela de juicio la imagen de la familia real noruega, se desarrollará a lo largo de siete semanas.

El joven está acusado de 38 delitos, entre ellos cuatro por violación, agresiones, quebrantamiento de órdenes de alejamiento y delitos relacionados con drogas. Podría suponer una pena de 16 años de prisión. Según ha trascendido, la princesa heredera no estará presente en ninguna de las audiencias.

PUEDE INTERESARTE La prohibición que ha solicitado Marius Borg en su juicio, en el que se declara inocente de violación

Durante la vista judicial de este martes, una de las mujeres que ha acusado a Borg de violación ha prestado su declaración ante el tribunal, siendo uno de los momentos más impactantes y desgarradores del juicio hasta ahora.

El testimonio de una de las denunciantes

La denunciante, que ha ido respondido a las preguntas del fiscal y del juez, ha dado su versión de los hechos sobre lo ocurrido, cuando presuntamente Marius abusó sexualmente de ella mientras estaba dormida. "No es algo que quieras experimentar. Ha sido mi peor pesadilla de toda la vida. Así que creo que cerré los ojos para no presenciar mi propio abuso", ha confesado. El encuentro habría ocurrido durante un viaje privado a las islas Lofoten.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El fiscal Sturla Henriksbø le ha preguntado si en algún momento había tenido los ojos abiertos durante la presunta violación, y ella ha respondido que, aunque al principio los tenía cerrados por completo, hubo un momento en el que los abrió y se percató de lo que estaba ocurriendo.

"Fue muy incómodo. No entendía cómo alguien podía tener sexo con alguien que estaba dormido. Sentí más bien que estaba desapareciendo de mí misma", ha aseverado, explicando que se despertó sintiendo como alguien le estaba tocando sus partes íntimas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Según sus declaraciones, ella permaneció inmóvil durante todo el acto sexual. "Me quedé ahí tumbada, no hice nada, me quedé completamente quieta con los ojos cerrados·, se ha lamentado, narrando después cómo fue para ella ese momento. "El cuerpo no estaba preparado ni listo para ello. Estaba seco. Me dolió. Recuerdo que me dolió después".

Este martes también ha trascendido que la joven apuntaba en un cuaderno cuándo mantenía relaciones sexuales y que era algo que hacía con regularidad. El fiscal ha leído algunas de las notas que había apuntado la denunciante, y en una de ellas, describía su relación sexual con Høiby como "buena y placentera".

"¿En qué pensabas al escribir eso?", le ha preguntado Henriksbø. "Se trataba de todo lo demás, menos de lo que realmente había sucedido. Pensé que no necesitaba un recordatorio aparte de lo sucedido en mi propia nota. Me bastaba con sentirme así", ha puntualizado.

Marius niega los cargos de violación

Durante este juicio, el hijastro del príncipe Haakon ha negado los cargos de violación. Ya en su primera declaración ante el tribunal el pasado 3 de febrero, el acusado se declaró no culpable de las cuatro acusaciones de violación, aunque admitió parcialmente otros cargos de agresión y violaciones de la ley sobre drogas y de órdenes de alejamiento.

El joven de 29 años también ha subrayado que las relaciones que mantuvo con las denunciantes fueron consentidas. Ha negado haberlas drogado o forzado y ha indicado que "nunca" se ha "acostado con mujeres dormidas".