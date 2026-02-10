A nivel mundial, este es el quinto mes de enero más cálido registrado desde al menos 1950

El enero de 2026 fue 0,28°C más frío que el enero más cálido registrado en 2025

A pesar de llevar poco tiempo en este nuevo año, el mes de enero de 2026 ya bate récords y es que, a pesar de ser el quinto mes de enero más cálido registrado a nivel mundial desde al menos 1950, se ha convertido también en el más frío en Europa desde 2010.

En total, la temperatura media del aire en la superficie en todo el mundo fue de 12,95ºC, lo que supone 0,51ºC por encima del promedio habitual. En comparación con las cifras europeas, la temperatura media sobre tierra firme en este continente fue de -2,34°C, es decir, 1,63°C por debajo de la media para este mes.

Consecuencias a las condiciones extremas

Estas son algunas de las conclusiones principales del balance de enero del Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S) implementado por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (CEPMPM). En él, el organismo ha advertido que el inicio del año ha venido marcado por fenómenos meteorológicos extremos en ambos hemisferios. Por un lado, el hemisferio norte experimentó fuertes olas de frío debido a que una corriente en chorro polar serpenteante derramó aire gélido sobre Europa y Norteamérica.

Por otro, un calor récord en el hemisferio sur propició condiciones extremas como los intensos incendios forestales que se tornaron dramáticos en la segunda quincena de enero y que se cobraron vidas en Australia, Chile y la Patagonia. Además, las fuertes lluvias en el sur de África durante la última semana del mes provocaron graves inundaciones, especialmente en Mozambique, con un impacto catastrófico en las vidas y los medios de subsistencia.

El tiempo en enero

De acuerdo con Copernicus, el enero de 2026 fue 0,28°C más frío que el enero más cálido registrado en 2025 y 1,47°C superior al promedio estimado de 1850-1900 utilizado para definir el nivel preindustrial. En gran parte del planeta las temperaturas mensuales de enero fueron superiores a la media, incluyendo amplias zonas del Ártico y el oeste de Norteamérica.

De hecho, los valores más altos que la media se registraron en el Ártico, especialmente en la mayor parte del archipiélago ártico canadiense, la bahía de Baffin, Groenlandia y el Lejano Oriente ruso. A su vez, también se registraron temperaturas superiores al promedio en el sur de Sudamérica, el norte de África, Asia central y la mayor parte de Australia y la Antártida.

El balance de Copernicus también muestra que la temperatura superficial del mar promedio para enero de 2026 fue de 20,68°C, el cuarto valor más alto registrado para el mes y 0,29°C por debajo del récord de enero de 2024. De hecho, una gran región del Atlántico subtropical y del noreste, incluido el mar de Noruega alcanzó los valores térmicos en la superficie del mar más cálidos registrados para esa época del año.

Además, señala que la extensión media del hielo marino en el Ártico en enero fue un 6% inferior a la media, la tercera más baja registrada para el mes. En comparación, la extensión mensual del hielo marino en la Antártida fue un 8% inferior a la media, fuera de las diez extensiones más bajas del mes.

Posible riesgo climático

Por lo demás, Copernicus ha indicado que las precipitaciones fueron más húmedas de lo habitual este mes en gran parte de Europa occidental, meridional y oriental. De hecho, las fuertes lluvias provocaron inundaciones y los consiguientes daños y perturbaciones en numerosas regiones, como la península Ibérica, Italia, los Balcanes occidentales, Irlanda y el Reino Unido.

Por el contrario, se observaron condiciones más secas que el promedio en una gran región de Europa central, que se extiende hacia el noreste a través de los Estados Bálticos hasta Finlandia y parte del oeste de Rusia, Escandinavia e Islandia. Para la jefa estratégica de Clima del CEPMPM, Samantha Burgess, enero de 2026 fue un "duro recordatorio" de que el sistema climático a veces puede generar simultáneamente temperaturas muy frías en una región y calor extremo en otra.

"Si bien las actividades humanas siguen impulsando el calentamiento a largo plazo, estos eventos recientes ponen de relieve que la resiliencia y la adaptación al aumento de los extremos son clave para preparar a la sociedad ante un mayor riesgo climático en el futuro", ha advertido.