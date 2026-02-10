Tamara Gorro y Ezequiel Garay se conocieron en 2010 y vivieron una bonita historia de amor hasta 2022

La reacción de Garay tras salir a la luz la presunta relación de Tamara Gorro con Cayetano Rivera

MadridEl nombre de Tamara Gorro vuelve a sonar con fuerza por su posible romance con Cayetano Rivera, sin embargo siempre ha estado presente desde que aterrizase en 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Desde entonces hasta ahora la empresaria, creadora de contenido y televisiva ha ido compartiendo todo con su "familia virtual" y eso incluye también la historia de amor el futbolista Ezequiel Garay, su exmarido con el que estuvo diez años y que es padre de sus dos hijos.

Un flechazo en el momento justo

El año 2010 fue un año clave tanto para Tamara Gorro como para Ezequiel Garay, ambos se encontraban en un momento excelente de sus carreras, una etapa profesional intensa y exigente. Fue entonces cuando sus caminos se cruzaron. Aunque pertenecían a mundos aparentemente distintos, algo conectó desde el primer instante. Según ha contado la propia Tamara en numerosas ocasiones, el flechazo fue inmediato.

Ella se enamoró "nada más verle", y él no tardó en hacer todo lo posible por conocerla mejor. Tanto fue así que Ezequiel se las ingenió para conseguir su número de teléfono, decidido a no dejar pasar la oportunidad.

Lo que empezó como una ilusión pronto se transformó en una relación sólida. En uno de los programas que María Teresa Campos presentaba los fines de semana, la influencer habló sin tapujos de su felicidad. Aseguró estar "enamorada, feliz y contenta", y cuando los colaboradores le preguntaron por el misterioso chico que le había robado el corazón, no dudó en confirmar lo evidente.

"Es un chico encantador, no pertenece a este mundo. No voy a ocultar a la persona que quiero y que me ha enamorado. Sí, es Ezequiel Garay. Además, me está viendo y que sepas que te quiero", dijo, mirando directamente a cámara. Un momento televisivo que quedó grabado en la memoria de muchos.

Con el tiempo, ella misma ha explicado que junto a Ezequiel siempre se sintió "amada, valorada, cuidada y querida". Y esa sensación fue la base sobre la que se construyó todo lo que vino después.

El 'sí, quiero': una boda llena de emoción y promesas

Tras varios años de noviazgo, la pareja decidió dar un paso más y sellar su historia de amor con una boda llena de romanticismo. Fue en 2012 cuando Tamara Gorro y Ezequiel Garay se dieron el 'sí, quiero' en la finca El Olivar, en Alcalá de Henares, un enclave idílico que sirvió de escenario para uno de los días más importantes de sus vidas. Ambos eligieron el blanco impoluto, símbolo de una nueva etapa que comenzaba con ilusión y compromiso.

Tras la ceremonia, Ezequiel quiso dedicar unas palabras públicas a su mujer, dejando claro el profundo respeto y admiración que sentía por ella. "Lo que más me gusta de ella es su humildad y la forma de afrontar la vida. Día a día lucha por lo que quiere, por su familia y sus seres queridos. De verdad, me he casado con la mujer perfecta", declaró emocionado en el programa de María Teresa Campos.

El deseo de formar una familia

Poco después de la boda, la vida de Tamara y Ezequiel dio un giro importante. La carrera futbolística del argentino les obligó a hacer las maletas y comenzar una etapa de constantes cambios. Primero fue Portugal, cuando Ezequiel fichó por el Benfica. Más tarde, el destino los llevó hasta Rusia, tras su incorporación al Zenit de San Petersburgo.

Para la empresaria, este último traslado fue especialmente duro. Alejada de su familia, de su entorno y de la televisión, se enfrentó a uno de los periodos más complicados de su vida. A la distancia emocional se sumaba un deseo cada vez más fuerte, ser madre. Ambos tenían claro que querían formar una familia, pero el embarazo no llegaba. La situación se volvió aún más difícil cuando Tamara sufrió un aborto involuntario y pasó por seis intentos de inseminación artificial que no dieron resultado.

Finalmente, Tamara y Ezequiel optaron por la gestación subrogada. En octubre de 2015, su vida cambió para siempre con el nacimiento de Shaila, su primera hija. La llegada de la pequeña fue un auténtico bálsamo, una recompensa tras años de lucha silenciosa. Dos años después, el destino volvió a sonreírles. Tamara consiguió quedarse embarazada y, meses más tarde, nació Antonio, su segundo hijo. La familia estaba completa.

Para celebrar el amor que habían construido y todo lo superado juntos, la pareja decidió renovar sus votos en Maldivas en 2012, coincidiendo con su sexto aniversario. Una ceremonia íntima, romántica y cargada de simbolismo, en la que volvieron a vestir de blanco y a prometerse lealtad, esta vez frente al mar.

El final de su relación en 2022

En 2022, Tamara Gorro anunció a través de sus redes sociales que su relación con Ezequiel Garay atravesaba un momento complicado. "Ezequiel y yo nos vamos a tomar un tiempo como pareja, como matrimonio. Nos vamos a separar que no a divorciar", explicó, subrayando que la decisión había sido tomada desde la madurez y pensando en el bienestar de sus hijos.

Meses después, en diciembre de 2022, la empresaria confirmó la ruptura definitiva tras haberse dado una segunda oportunidad. En su libro 'Ahora que vuelvo a vivir', Tamara Gorro abrió su corazón como nunca antes, relatando el profundo dolor que supuso el divorcio y cómo este coincidió con una etapa de depresión personal. "Mi divorcio fue terriblemente doloroso", reconoce en sus páginas, explicando que, aunque sabía que separarse era lo mejor, no encontraba la valentía para hacerlo antes.

Hoy, la relación entre ambos es cordial y respetuosa, priorizan el bienestar de Shaila y Antonio, manteniendo una comunicación fluida y una crianza basada en el amor y el respeto mutuo. Porque, aunque su historia de amor como pareja haya terminado, el vínculo que los une como familia seguirá siendo para siempre.