Rocío Molina 16 FEB 2026 - 13:23h.

La presentadora de 'Fiesta' presume de amor y de su plan perfecto para cargar las pilas: su romántica foto y declaración junto a su marido

Emma García revela el motivo por el que no tuvo más hijos con su marido Aitor Senar

Compartir







Emma García se ha puesto romántica y ha compartido una bonita foto junto a su marido Aitor Senar y una significativa promesa en sus redes sociales. Coincidiendo en el tiempo con la fecha de San Valentín, la presentadora de 'Fiesta' ha regalado un instante cargado de emotividad, dejando ver en público su faceta más personal.

No es habitual ver a la periodista mostrar en público su parcela más íntima y ese tiempo relajado del que disfruta cuando está fuera de los platós. Pero la ocasión especial ha hecho que Emma García enseñe lo que realmente le carga las pilas y que es especial para ella lejos de los focos.

PUEDE INTERESARTE Emma García lanza un mensaje a Gloria Camila tras su enfrentamiento y después de entrevistar a Manuel Cortés

La pareja que lleva 25 años de matrimonio y una hija en común, Uxue que actualmente vive fuera, sabe muy bien cómo aprovechar el tiempo que tienen juntos. Y lo han hecho mostrando un paseo matutino en una estampa natural enmarcada por sus sonrisas cómplices y la luz del sol. Una fotografía en la que se puede ver a la presentadora de 'Fiesta' vestida de sport con gorra y gafas de sol.

Y no solo este primer plano de la pareja tan cómplice y feliz es lo que destaca de esta publicación en su perfil oficial de Instagram. Las palabras que le acompañan en forma de promesa son el broche de oro de esta declaración de amor en toda regla. "Mañana de paseo, tarde de 'Fiesta'. Hoy y siempre", ha escrito la vasca.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Tres palabras que resumen sus sentimientos y la historia de amor con el ingeniero con el que se casó en el año 2000. Valorando la sencillez y estos momentos íntimos, Emma García ha mostrado lo que para ella es realmente importante y en esa ecuación está su matrimonio donde Aitor Senar es hogar y su mejor refugio.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La fotografía que ha compartido Emma García y su promesa de amor ha sido muy aplaudida en las redes. Rostros conocidos de la televisión y compañeros de 'Fiesta' como Iván Suárez o Iván Reboso no han tardado en reaccionar con emoticonos de corazones y celebrando la felicidad que desprende la presentadora junto a su marido. "Bonita pareja", "viva el amor" o "sois amor", son algunos de los muchos mensajes que ha recibido tras su declaración.