Estela Grande acude al campo de fútbol del Getafe por primera vez con sus hijos

Natalia Sette 16 FEB 2026 - 13:42h.

La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' lleva a sus mellizos a ver a su padre, Juan Iglesias, al campo de fútbol por primera vez

Estela Grande explica el método de lactancia que utiliza con sus dos hijos

Estela Grande ha vivido un San Valentín imposible de olvidar. La exconcursante de ‘GH VIP’ ha acudido por primera vez al estadio del Getafe CF junto a sus dos hijos, Luca y Liah, para ver jugar a su pareja, el futbolista Juan Antonio Iglesias. Tras pasar por un momento delicado que la llevó a urgencias , la influencer ha querido compartir con sus seguidores un momento muy feliz y especial.

“Ayer fuimos a ver a papá por primera vez”, ha escrito emocionada junto a un carrusel de imágenes que muestran a la familia con una sonrisa radiante. Estela muestra a los pequeños completamente abrigados en el estadio, disfrutando de su debut en el campo para animar a su padre. Con menos de un mes de vida , los bebés han podido ver a su padre en acción.

En algunas de las instantáneas se puede ver a Estela en las gradas con Luca y Liah en brazos, feliz de estar todos juntos ahí. En otras, ya en el césped, la familia posa junto al futbolista tras el partido, cerrando así una jornada que quedará para el recuerdo, y más después de que el Getafe ganara el partido.

La modelo también ha compartido imágenes en casa, donde los pequeños no necesitan tener su abrigo y así sus seguidores ven el especial atuendo que le puso a sus bebés. Luca y Liah lucen un body que simula la equipación del Getafe. “El San Valentín más especial y más bonito acompañando a papá en su partido”, ha confesado junto a las tiernas instantáneas.

El plan de San Valentín de Estela Grande después del partido del fútbol

Después del partido y de un día lleno de emociones, la celebración continuó en casa. “Cena con mucho amor en casa”, escribió la modelo mostrando el espectacular menú que habían preparado para la ocasión. “Nuestro menú de San Valentín”, puso junto a un video mostrándolo todo: Tartar de carne con huevo y caviar, cecina de Wayu con caviar, pizza prosciutto y funghi con caviar, pasta carbonara “de la de verdad” y almejas en salsa.

Un menú extenso y delicioso para acabar el día de la mejor manera. La exconcursante de 'GH VIP' no puede estar más feliz de haber pasado de estar forma el primer San Valentín en familia.