Lorena Romera 16 FEB 2026 - 17:24h.

En las últimas horas, se ha rumoreado que Naomi Asensi y Gerard Arias podrían haber iniciado una relación sentimental. Los rumores comienzan a raíz de que se les pille juntos, en actitud más que cariñosa. Unas imágenes que han provocado que numerosos creadores de contenido apunten a un posible romance entre ellos. Pero la ganadora de 'GH VIP', a través de su perfil de Instagram, ha aclarado qué hay entre ella y el participante de 'La isla de las tentaciones'.

Lo que asegura que la gente que les vio fue que "estaban muy cómplices". Una noche de recreativos y juegos en las que se puede ver cómo la pareja comparte confidencias. Javi de Hoyos ha sido uno de los encargados en recopilar las pistas de este posible romance entre la valenciana y el catalán en un post en el que sus protagonistas han comentado en cierto tono de humor.

"Yo creo que pegamos", asegura el amigo íntimo de Maica Benedicto. Ella, por lo pronto, se está fijando en el "pelazo" que se le ve en el vídeo, evitando pronunciarse. Pero sus redes sociales han sido clave para entender qué es lo que ocurre entre ellos. Y es que la ganadora de 'GH VIP' (que se disputó la final con Luitingo) se encontraba esa noche con el tentador de Claudia Chacón (concursante confirmada de la próxima edición de 'Supervivientes') porque habían estado grabando una publicidad por San Valentín.

Una promo en la que se ponían en el papel de una pareja que termina teniendo una cita romántica. Un sketch que ha provocado que muchos empiecen a shippearles. "Yo os veo futuro, eh", apunta Borja González, ganador de 'Supervivientes' y también participante de 'La isla de las tentaciones'. "Me meo", señala Maica Benedicto. Pero han sido los seguidores de Naomi Asensi y Gerard Arias los que los han invitado a probar esta cita en la vida real.

"Hacéis muy buena pareja", "la última vez que grabaste una promo así, te lo echaste de novio", "qué linda pareja", "qué bien quedan juntos" o "sois el mejor combo", le dicen los usuarios de las redes. Aunque también los hay que le advierten que "con él no" o "no es una buena opción". Sea como fuere, lo cierto es que tanto Naomi Asensi como Gerard Arias parecen muy cómodos con este tonteo que tanto está dando que hablar.