Lorena Romera 19 ENE 2026 - 13:52h.

La ganadora de 'Gran Hermano' se ha sincerado sobre el sentimiento de culpa por la decisión que ha tomado por su hijo

Adara Molinero habla por primera vez de la paternidad de Rodri Fuertes con Marta Castro

Adara Molinero se ha sincerado sobre la difícil decisión que ha tomado por su hijo en común con Hugo Sierra. A través de Instagram, la que fuera ganadora de 'Gran Hermano', y exconcursante de 'Supervivientes', ha explicado el motivo por el que se ha visto obligada a tomar esta determinación que se le está haciendo tan complicada. Unos stories en los que la influencer se ha desahogado sobre la sentimiento de culpabilidad que le persigue.

La madrileña, de 32 años, está algo más desconectada de las redes sociales. Por eso, ha compartido unos vídeos en los que ha querido actualizar a su legión de seguidores sobre "cómo está yendo" su vida. Alejada de la televisión y habiendo dado el carpetazo definitivo a los realities, la it-girl ha rehecho su vida de la mano de Vicente Romero, su chico, y está plenamente centrada en su hijo, como siempre.

En este sentido, la que fuera participante en dos ocasiones de 'Supervivientes All Stars' ha tomado una decisión que se le está haciendo cuesta arriba. "Me está costando mucho... A nivel mío, interno, personal. Está siendo muy duro para mí", ha reconocido la que fuera azafata de vuelo (que hace unos días compartía en sus redes unas fotos inéditas con las que acallaba las críticas después de tantísimas polémicas sobre su pasado profesional).

Y es que, tal y como ha contado en estas publicaciones temporales, ha decidido que es momento de que su hijo, -que el próximo mes de febrero cumplirá siete años-, empiece a dormir en su habitación. "Quiero pasar a Martín a su camita porque llevamos durmiendo juntos desde que nació. Me da mucha pena, me siento muy culpable. La culpa es algo que siempre me ha perseguido", se ha desahogado.

"Me siento muy culpable"

Aunque es algo que está trabajando en terapia, Adara Molinero cuenta que siente remordimientos a la hora de "poner límites o salir con sus amigas". "Jolín, es muy complicado... Ahí estoy, intentando solucionarlo", le ha contado a sus casi 900.000 seguidores en Instagram, a los que les ha contado la difícil decisión que ha tomado por Martín, su hijo en común con Hugo Sierra.