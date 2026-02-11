Miguel Salazar Madrid, 11 FEB 2026 - 17:25h.

José Bisbal Carrillo, padre del cantante, fallecía este martes a los 84 años tras una larga lucha contra el alzhéimer

La hermana de David Bisbal, María del Mar, rompe su silencio tras la muerte de su padre: "Se ha ido feliz"

David Bisbal atraviesa un duro momento tras el fallecimiento de su padre, el boxeador José Bisbal Carrillo, a los 84 años de edad en Almería. El cantante ha aparecido ante los medios después de hacer pública la noticia en sus redes sociales. Lo hemos podido ver en exclusiva en 'El tiempo justo', en unas imágenes en las que vemos cómo el artista se acerca a la prensa para lanzar unas bonitas palabras de agradecimiento.

"Para los compañeros de la prensa, os agredzco en el alma... son momentos delicados pero estamos tranquilos porque mi padre está ahora en paz", dice el artista de éxitos como 'Ave María' o 'Bulería'.