La exparticipante de 'LIDLT' ya tiene fecha para la operación a la que se tiene que someter por el problema "bastante grave" que le han detectado en el útero

Fani Carbajo comunica su inminente paso por quirófano: "Me han detectado algo de alto riesgo"

A Fani Carbajo le han detectado "algo de alto riesgo en el útero" por lo que tiene que pasar por quirófano "de manera inmediata". Tras hablar públicamente por primera vez de su problema de salud, la que fuera participante de la primera edición de 'La isla de las tentaciones' y concursante de 'Supervivientes' ha revelado la fecha de su operación. A través de su perfil de Instagram, la influencer ha dado nuevos detalles de su parte médico y de cómo afronta este revés.

La madre de Emilio y Victoria, de 17 y 1 año, respectivamente, lleva algún tiempo guardándose para sí misma las noticias de este problema de salud que le han diagnosticado tras una visita ginecológica. Tan solo lo sabían cuatro amigos íntimos, pero hace unas horas lo contaba en redes sociales, a través de sus stories. "Me han detectado algo de alto riesgo en el útero, es bastante grave", expresaba la que se diera a conocer en la primera edición de 'La isla de las tentaciones'.

Tras dejar a su pequeña en la escuela infantil, la madrileña, de 41 años, ha explicado cómo se encuentra al tener que hacer frente a su inminente paso por quirófano. "La verdad es que cuando estoy sola es cuando me da por pensar, por rayarme y demás... Entonces, ¿qué hago? O llamo a alguna amiga o me pongo música en el coche o me pongo a grabar cualquier cosa o a charlar con vosotros porque no quiero estar todo el rato pensando", se ha desahogado la televisiva.

Fani Carbajo explica que quiere mantener una "actitud positiva" y hace especial hincapié en que está "bien". Además, ya tiene "fecha para la operación". La exconcursante de 'Supervivientes' pasará por quirófano a mediados de este mes. "No me voy a rayar. Voy a seguir haciendo mi vida, mis cosas... No quiero estar todo el día con la pena", ha reconocido la creadora de contenido, que ha agradecido a sus seguidores el cariño. "Os quiero mucho", les ha dicho.