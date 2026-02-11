Muere Xisco Quesada, el influencer que luchó contra un agresivo cáncer de páncreas: "Se ha ido rodeado de amor"

Celia Molina 11 FEB 2026 - 11:09h.

La familia de Xisco Quesada ha comunicado su muerte a través de las redes sociales: "Siempre vivirá en nosotros"

Miguel Ángel Silvestre se vuelca con Xisco Quesada, el joven con cáncer de páncreas: "Gracias por tu valentía"

Xisco lo intentó todo. Su cara ya era habitual en los medios de comunicación, donde pedía ayuda institucional y daba visibilidad a su enfermedad: una agresivo cáncer de páncreas con metástasis en el hígado que le diagnosticaron en 2025 y contra el que luchó con uñas y dientes. Cuando se agotaron los tratamientos que ofrece habitualmente la Seguridad Social - la quimioterapia y el Olaparib, que no suele darse en su tipo de cáncer pero también le fue suministrado para mejorar su calidad de vida - pidió la colaboración ciudadana para costearse un carísimo tratamiento privado con el que poder seguir adelante.

Cuando hizo esta petición a través de sus redes sociales, ni el mismo se imaginaba lo que iba a ocurrir. Sus fans, conscientes de su juventud y de la necesidades de sus dos hijos, llegaron a donarle hasta 900.000 euros a través de un GoFoundMe para que intentara, por todos los medios, seguir con vida. Este dinero, sin embargo, será destinado en su mayor parte para la investigación del cáncer - así lo dejó dicho antes de su muerte - pues su familia ha comunicado con desazón que Xisco ha fallecido:

"Con enorme tristeza, comunicamos que Xisco ha fallecido"

"Con enorme tristeza queremos comunicar que Xisco ha fallecido. Xisco Quesada, mallorquín de 28 años y padre de dos hijos, vio cómo su vida cambiaba por completo cuando le diagnosticaron cáncer de páncreas con metástasis. Desde ese momento decidió compartir su día a día sin filtros, mostrando su lucha, sus miedos y también una fortaleza que nos dejó sin palabras", comienzan a decir en su comunicado.

"Sus últimos meses los pasó en la Clínica Universidad de Navarra, en Pamplona, donde luchó hasta el final con valentía y rodeado del amor de su familia. Convirtió el dolor en conciencia, su historia en inspiración y su voz en apoyo para muchas personas que atravesaban momentos difíciles. Recibió cada mensaje, cada muestra de cariño y cada gesto de apoyo con un agradecimiento inmenso. Se ha ido rodeado de amor. Gracias a todos por acompañarlo en este camino", concluían.

En la página del GoFoundMe que creó (y donde recibió una importante donación del actor Miguel Ángel Silvestre) dejó instrucciones de lo que debía hacerse con el dinero recaudado en el caso de que muriera: "En el peor de los escenarios, que también es una posibilidad, entre un 60 y un 70 % de lo recaudado se donará a una asociación que investigue curas para esta enfermedad, para que otras personas no tengan que pasar por lo mismo. El 30-40 % restante irá destinado a devolver el dinero a los familiares que me han ayudado hasta ahora. Que no han sido pocos. Y tampoco ha sido poco lo que han dado" decía, consciente de que el cáncer, que tanto le había afectado a la bilirrubina (y de ahí el color amarillo de su piel) podía acabar con su vida en cualquier momento.