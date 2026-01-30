El actor se ha sumado a la causa con una donación y un mensaje de apoyo al mallorquín, que en dos días ha recaudado 830.000 euros

Xisco Quesada recauda más de 750.000 euros en apenas 24 horas para costear su tratamiento contra el cáncer de páncreas

La historia de Xisco Quesada, un joven mallorquín de 28 años diagnosticado con un cáncer de páncreas con metástasis en el hígado, ha conmocionado a toda España y desencadenado una ola de solidaridad sin precedentes. Tras meses haciendo frente a la enfermedad y costeando tratamientos médicos fuera del sistema sanitario público, Xisco ha lanzado un emotivo llamamiento a través de redes sociales pidiendo ayuda económica, y el país ha respondido.

En apenas 24 horas, su campaña de crowdfunding ha superado los 750.000 euros gracias a más de 37.000 donaciones de personas anónimas y de rostros conocidos del mundo del cine, el deporte y las redes sociales. En tan solo dos días, ya lleva 830.000 euros.

Entre las figuras que han querido aportar su granito de arena figura el actor Miguel Ángel Silvestre, que se ha sumado a la causa con una donación de 1.000 euros y un mensaje de apoyo, uniéndose así a una larga lista de personas que han querido mostrar su solidaridad con Xisco.

El apoyo de Miguel Ángel Silvestre

"Acabo de hacer mi aportación. Cada uno que aporte lo que pueda, por poquito que sea puede ser un cambio significativo para Xisco y su familia", ha escrito el actor en una historia de su cuenta de Instagram.

En otro 'storie', el intérprete de 'El Duque' en 'Sin tetas no hay paraíso' se ha dirigido directamente al mallorquín: "Hola Xisco, acabo de conocer tu historia gracias a una amiga. Me ha inspirado mucho y me ha conmovido. Muchas gracias por ser tan valiente y compartirla. Quería decirte que voy a intentar ayudarte en lo que pueda, y animo a la gente a que conozcan tu historia, a que se inspiren con ella, y en la medida de lo que puedan aporten un granito de arena. Te mando un saludo para ti y para tu familia", ha manifestado visiblemente emocionado.

Más allá de Silvestre, otros deportistas también han contribuido o difundido la campaña, incluyendo futbolistas como Carles Aleñà y Antonio Sánchez Navarro, entre otras personalidades del deporte español.

La causa benéfica de Xisco Quesada

Desde el diagnóstico de su enfermedad en junio de 2025 hasta ahora, el joven de 28 años ha mostrado una fuerza inspiradora: tras recibir la devastadora noticia de un cáncer con metástasis, tomó una serie de decisiones que marcarían su vida: pidió matrimonio a su pareja, se casó, celebró el primer cumpleaños de su hijo pequeño y redactó su testamento en apenas 48 horas.

Quesada ha decidido compartir un vídeo desde su cama en el hospital donde lleva ingresado desde el 21 de noviembre -y desde el 31 de diciembre sin poder ver a sus hijos- explicando que ya no podía asumir en solitario los costes astronómicos de los tratamientos que está recibiendo fuera de la sanidad pública.

Ha detallado que su familia, que ya ha aportado todo lo que tenía, incluso lo reservado para impuestos, no podía seguir sosteniendo el gasto. "He intentado costearlo todo entre mi familia y yo, pensando que lo que había conseguido reunir sería suficiente para los tratamientos y los impuestos que tenía por delante… pero no lo ha sido", se ha lamentado.

"Mientras haya vida, yo sigo" ha sido su lema en redes sociales. También ha sido claro sobre el destino de los fondos: el dinero recaudado irá destinado principalmente a financiar su tratamiento "hasta que pueda salvarme y volver a casa". En caso de que, "en el peor de los casos las cosas salieran mal", entre el 60% y 70% de lo recaudado se donará a una asociación que investigue curas para esta enfermedad, "para que otras personas no tengan que pasar por lo mismo".

"El 30 o 40 % restante irá destinado a devolver el dinero a los familiares que me han ayudado hasta ahora. Que no han sido pocos. Y tampoco ha sido poco lo que han dado. Si puedes aportar, gracias de corazón. Y si no puedes, con compartirlo ya es una ayuda enorme", ha sentenciado.