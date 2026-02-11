Lidia González 11 FEB 2026 - 09:00h.

La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ confiesa si algunas de las piezas más caras de su armario han sido regalos de sus novios

Oriana Marzoli y Facundo González hablan sobre sus planes de mudarse juntos

Compartir







Oriana Marzoli dispuesta a hablar de una de sus cosas favoritas y sincerarse sobre su gran colección. Después de actualizar su estado de salud y compartir su diagnóstico médico, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ confiesa cuál es el accesorio más caro de su armario. La creadora de contenido admite la gran devoción que siente por estas piezas y no duda en desvelar el precio. ¡No te pierdas lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

Con la fecha de San Valentín a la vuelta de la esquina, la creadora de contenido se ha sincerado sobre si alguna de estas prendas ha sido un regalo de alguno de sus novios. La influencer enumera todos los elementos destacados de su colección y presume de sus objetos más preciados: “Zapatos y bolsos son lo que más”.

A pesar de que a la que fuera participante de ‘Supervivientes’ le apasiona la moda, lo cierto es que tiene el freno puesto a comprar ropa excesivamente cara, puesto que su ojo siempre está puesto en los accesorios. Por otro lado, la creadora de contenido, que se ha sincerado sobre el futuro de su relación con Facundo González, también ha admitido cuál es su prenda más barata.

El elevado precio de los accesorios de Oriana Marzoli

Oriana Marzoli no tiene reparos a la hora de hablar sobre sus pertenencias más queridas y se ha sincerado sobre los artículos más preciados que guarda en su vestidor. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ desvela el elevado precio de sus accesorios y se confiesa al respecto. Además, se declara como nunca a Facundo González y le manda un cariñoso mensaje. ¡Descúbrelo!