Lidia González 06 FEB 2026 - 17:11h.

La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ explica la situación límite que ha vivido y aclara el problema de salud que padece

Oriana Marzoli y Facundo González hablan sobre sus planes de mudarse juntos

Oriana Marzoli ha tenido muy preocupados a todos sus seguidores con todos los problemas que ha arrastrado durante meses y, especialmente, un episodio que ha vivido recientemente. Por este motivo, después de hablar del futuro de su relación con Facundo González, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ actualiza su estado de salud. La influencer ha tenido que enfrentarse a una complicada situación y ha compartido su diagnóstico tras acudir a urgencias. ¡No te pierdas lo que ha contado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!

La creadora de contenido ha mostrado su preocupación por un problema médico que lleva arrastrando durante mucho tiempo; sin embargo, ahora ha vivido una situación límite que ha hecho que tome una serie de medias. “No se me pasaba con nada”, asegura al hablar sobre los síntomas que estuvo padeciendo las últimas semanas.

Muy angustiada por la situación que estaba viviendo y guiada por el consejo de su madre, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ tomaba la decisión de acudir a urgencias para descubrir qué es lo que le estaba pasando. “La doctora me dijo que quería hacerme una radiografía”, cuenta cronológicamente a la hora de narrar los hechos.

Capítulo completo: El problema de salud de Oriana Marzoli

Oriana Marzoli ha querido tranquilizar a todos los seguidores que han estado pendientes de su situación durante las últimas semanas. Por ello, la que fuera concursante de ‘Gran Hermano VIP’ ha explicado todos los detalles sobre el problema de salud que padece. Además, la venezolana explica el tratamiento que tiene que seguir.

Oriana Marzoli ha encadenado una serie de problemas de salud por los que ha acabado teniendo que ir al hospital de urgencia. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha tenido muchas dificultades para poder desarrollar su trabajo con normalidad por los síntomas que ha estado sufriendo. Ahora que ya conoce lo que le pasa, ha querido explicárselo a sus seguidores. Además, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ agradece el apoyo que ha recibido de sus seguidores por esta situación. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha pasado!