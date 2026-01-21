Lidia González 21 ENE 2026 - 12:14h.

La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ contesta tajantemente después de que Facundo González y Luis Mateucci carguen contra ella

Oriana Marzoli y Facundo González hablan sobre una posible paternidad juntos

Oriana Marzoli siempre ha presumido de tener una buena relación con una persona muy importante de su pasado y ha querido hablar sobre todo lo que vivió con él; sin embargo, no se esperaba lo que iba a suceder. La que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha recordado su relación con Luis Mateucci, pero este ha acabado haciendo una alianza con Facundo González y han cargado contra la influencer, quien no ha dudado en reaccionar. ¡Descubre lo que ha pasado, en exclusiva, en su canal de mtmad para Mediaset Infintiy!

La creadora de contenido ha invitado, muy emocionada, a la que fuera su pareja para desvelar todos los aspectos desconocidos de su relación y rememorar el gran hito que supuso en su historia televisiva. Aunque ya habían desvelado el motivo real de su ruptura, lo cierto es que todavía quedaban muchos secretos que contar. Sin embargo, la creadora de contenido no se esperaba que el argentino y su novio actual, Facundo González unieran fuerzas para confesar lo que no soportan de la venezolana.

“¿Me estáis haciendo campaña de odio?”, responde tajantemente la que fuera concursante de ‘Supervivientes’. La creadora de contenido no ha dudado en contraatacar a Facundo González, quien le ha dado la razón a Luis, y asegura: “No has visto en lo que se ha convertido”. Contundente, la influencer desvela el partido que le saca su novio a aquello que asegura que no soporta de ella.

Capítulo completo: Luis Mateucci confiesa que Facundo González no le caía bien

Durante esta conversación llena de confesiones, no solo han salido a la luz secretos sobre la relación pasada de Oriana Marzoli y el argentino, sino que este también ha reconocido haberse equivocado en algunos aspectos. Luis Mateucci confiesa que, al principio, Facundo González no le caía bien. El creador de contenido se sincera al respecto y explica el motivo por el que tenía esta opinión.

Oriana Marzoli ha echado la vista atrás para recordar una de sus historias de amor más conocidas y ha llamado a Luis Mateucci para contarlo todo. Desde los complicados inicios de su relación, pasando por desmentir un importante bulo que se ha difundido sobre ella durante todos estos años hasta los secretos desconocidos de su romance, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ lo cuenta todo. ¡Dale al play y descúbrelo, en exclusiva, en ‘Algo pasa con Oriana’, disponible en Mediaset Infinity!