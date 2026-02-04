Lidia González 04 FEB 2026 - 09:00h.

La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se sincera sobre su relación con Facundo González y acaba estallando

Oriana Marzoli cuenta toda la verdad sobre sus operaciones y retoques estéticos: su gran cambio físico

Oriana Marzoli está muy cansada de todo lo que está viviendo y regresa a mtmad para contar todos los detalles al respecto. Después de recordar su relación con Luis Mateucci después de diez años, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, al límite, habla del futuro de su relación con Facundo González tras separarse. La creadora de contenido da un golpe sobre la mesa y habla sobre sus planes junto a su pareja. ¡Descubre lo que ha pasado, en exclusiva, para Mediaset Infintiy!

Aunque la influencer ha admitido que le gustaría tener una relación normal en la que poder convivir, lo cierto es que hay otro aspecto que la ha llevado hasta el extremo. “Me agobio”, asegura rotundamente la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ tras sincerarse sobre un posible embarazo. “Cada uno decide y no es mejor ni peor”, comienza explicando la venzolana.

Oriana tiene claro que no quiere verse encorsetada en los moldes que la sociedad tiene y que huye por completo de la imagen idealizada que se vende en las redes sociales. Por este motivo, ha acabado explotando: “Si alguien me tiene que dejar…”. Muy cansada que se cuestione continuamente su relación, la influencer sentencia: “No quiero esa vida, no me interesa”.

Oriana Marzoli ha querido ser muy sincera sobre el punto en el que se encuentra su relación con Facundo González ahora que se ha separado de él y no ha dudado en resolver todas las dudas de sus seguidores. Sin embargo, la influencer admite estar cansada de algunas cosas que han acabado por sobrepasarla. Muy clara, la creadora de contenido explica el motivo por el que ha estallado y cuenta cómo se encuentra.

Oriana Marzoli vuelve una semana más a su canal de mtmad para despejar algunas dudas que tienen sus seguidores sobre su relación con Facundo González. Ahora que han vuelto a separare, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se sincera sobre cómo se siente y no duda en dar un golpe sobre la mesa respecto a algunos aspectos de su futuro juntos. Además, la creadora de contenido habla sobre su estado de salud tras haber acudido a urgencias. ¡Descubre todo lo que ha contado!