Patricia Steisy revela cómo ha perdido 50 kilos en 5 meses

Patricia Steisy ha compartido con sus seguidores algo muy privado y que estos llevaban un tiempo pidiéndole: cuántos kilos ha bajado y cómo lo ha hecho. La exconcursante de 'Supervivientes' no se ha escondido y, con total sinceridad, ha revelado cómo ha conseguido perder 50 kilos en 5 meses.

La que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha vivido una montaña rusa de emociones en los últimos meses. Pero antes de su ruptura con Pablo Pisa, Patricia Steisy no se sentía bien con su cuerpo. Algo de lo que ha hablado ahora al sincerarse con sus seguidores. "No sé si os dabais cuenta, pero dejé de hacerme fotos de cuerpo entero. Pesaba unos 110 kilos y cuando llegué a los 100 no me volví a pesar, pero seguí engordando", ha explicado.

Para la de Granada, el embarazo de su hija Athenea y el postparto fueron muy complicados. "Llegué a un punto en el que solo me ponía mallas. Nada me estaba bien", ha dicho acerca del cambio físico tan grande que experimentó y que también le provocó otras consecuencias como fuertes dolores de espalda, dificultad al respirar y cansancio extremo al hacer cualquier tipo de actividad.

Según ha contado Patricia Steisy, toda esa etapa fue muy dañina para ella tanto a nivel mental como a nivel físico. Pero un día decidió que no podía seguir así y tomó una determinación. "Un día dije se acabó y me puse seria", ha contado la influencer acerca de la situación a la que había llegado.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha confesado que ha tenido mucha fuerza de voluntad para llegar hasta el punto en el que está ahora. Patricia Steisy se ve bien. El suyo lo califica de "un gran esfuerzo", pero ahora se puede enfundar en ajustadísimos vestidos y verse bien. Para alcanzar su figura actual, la influencer ha incorporado algunos cambios en su vida.

La extronista de 'MyHyV' ha reconocido que los tés de la marca de la que es imagen y hace publicidad le han servido, pero no son la única razón. La andaluza acusó mucho al igual que Pablo Pisa la ruptura de ambos. "De la pena no comía nada, solo lloraba. Y la fuerza de voluntad la perdía a veces, pero con un par volvía a empezar", ha admitido ahora.

Su cambio físico es tan evidente que ella misma reconoce que al verse y comparar fotografías de hace tan solo cinco meses se "impresiona". Además de adelgazar 50 kilos, Steisy ha perdido mucho volumen. Cada vez ha bajado más peso y más la talla de la ropa.

Para terminar, la exconcursante de 'Supervivientes' ha querido recalcar lo importante que es tener fuerza de voluntad y mandar un mensaje a todos sus seguidores de lo importante que es quererse, mimarse y ser feliz con una misma.