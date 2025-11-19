Rocío Molina 19 NOV 2025 - 16:05h.

La exconcursante de 'Supervivientes' comparte fotos en bikini y explica cómo ha vivido su espectacular cambio

Patricia Steisy revela cómo ha perdido 50 kilos en 5 meses: "Llegué a los 110 kilos"

Patricia Steisy está presumiendo de la increíble transformación física que ha experimentado. Tras confesar que ha perdido 50 kilos en solo 5 meses, la exconcursante de 'Supervivientes' ha dado nuevos pasos para acercar a sus seguidores a cómo está ahora y cómo se siente. La de Granada ha posado en bikini para que se pueda apreciar todavía más su cambio y cómo sí que ha podido encontrar la mejor versión de sí misma.

La que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha copado muchos titulares por la noticia de su ruptura y por su posterior reconciliación con Pablo Pisa, además del evidente cambio físico que ha experimentado. Estos vaivenes emocionales influyeron en su evidente pérdida de peso y también la fuerza de voluntad que ha tenido cuando todo lo veía perdido.

"Pensé que me quedaría atrapada en ese cuerpo que nunca me había pertenecido, pensé que ya estaba todo hecho, que lo que tocaba era ir con el moño y quedarme en casa criando. Creo que me disocié de mí misma", ha admitido la influencer de 34 años en una publicación que ha compartido en su perfil oficial de Instagram junto con varias fotos en bikini.

Después de hacer mucho trabajo interior y de reconciliarse consigo misma, Patricia Steisy vuelve poco a poco a mostrarse en público. "No me daba cuenta... Estaba tan feliz con mi niña que no se me ocurrió que me estaba hundiendo. Pasa el tiempo… Pasan cosas…Te ves sola y es cuando te enfrentas a ti", ha expresado acerca del proceso de aprendizaje que ha experimentado y de cómo se enfrentó a la tristeza y consiguió entenderse mejor con ella misma.

"Ahí empiezas a remontar, va a ver cambios, chica espabila, ¿Dónde está esa fiera feliz, orgullosa y más chula que un 8, ¿Dónde está esa historia de España? ¡Arriba! Reseteo", cuenta que es la voz interior que tiene para animarse y cómo se ha dado cuenta de lo mucho que vale. Y, para reafirmar eso que siente ahora, la exconcursante de 'Supervivientes' ha compartido varias imágenes en bikini.

El modelo que ha escogido Steisy es un bikini negro en forma de triángulo y de braga tanga con el que no se esconde y que ha sido muy aplaudido por sus seguidores: "No te vuelvas a perder por nada ni por nadie", "estás preciosa", "gracias por enseñarnos tanto", "eres y serás espectacular siempre", "preciosa por dentro y por fuera", son algunos de los comentarios que ha recibido y que refuerzan todavía más su autoestima ahora.