Cristini Couto habla de los secretos de las fiestas de futbolistas y revela cuánto cobraba por asistir

Ana Carrillo 12 FEB 2026 - 17:51h.

Cristini Couto ha dado detalles de las fiestas privadas de futbolistas y ha confesado cuánto cobraba por acudir a una

Cristini Couto ha acudido a 'El tiempo justo' para hablar de las fiestas privadas organizadas por futbolistas de élite a la que acudían chicas de imagen. La ahora empresaria ha desvelado que en el pasado acudió a algunas de esas fiestas hace tiempo y que conoce muchos secretos de las mismas, que ha querido compartir con los colaboradores presentes en plató.

"Sigo recibiendo propuestas a diario para ir a esas fiestas", ha revelado la brasileña, que ha desvelado que las invitaciones le llegan por parte de representantes de famosos: "El representante tiene contacto con mujeres y con hombres porque también van hombres a esas fiestas. Te hacen una oferta y te dicen cuánto te pagan por ir un par de horas o por si toda la noche".

La modelo ha reiterado que hace "seis o siete años" que no acude a este tipo de fiestas porque está centrada en su trabajo como modelo y en su faceta como empresaria - "me dedico ahora a la belleza, al cabello", ha aclarado - pero que, cuando lo hacía, cobraba "solamente por asistir" como "chica de imagen": "Era como 500 euros normalmente". Sobre lo que ocurre en este tipo de fiestas, Cristini ha explicado que "no se puede hablar" y que es por eso que, antes de entrar a la fiesta, te retiran el teléfono móvil, para que tampoco se filtren fotos o vídeos: "En las fiestas pasa de todo".

La que fuera concursante de 'La casa fuerte' ha revelado que no solo ha estado con futbolistas, sino que ha tenido contacto con "un príncipe de Oriente y un primer ministro extranjero". No ha querido aclarar quién, pero ha asegurado que una de esas relaciones fue muy especial para ella porque fue "un romance" y, aunque nunca se llegó a formalizar como noviazgo, fue una historia importante para ella.