Pedro Jiménez 12 FEB 2026 - 19:04h.

Según la colaboradora, la Infanta Cristina le ha mostrado a Urdangarín su sorpresa ante la "turné televisiva" que ha hecho tras la publicación de sus memorias

Este jueves, Iñaki Urdangarín ha sacado a la luz sus tan esperadas memorias, 'Todo lo vivido'. Unas memorias que los cuatro hijos de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín ya han podido tener en sus manos "antes incluso de que se publicara", estando a favor en todo momento y apoyando esta tan esperada autobiografía: "Sé que más de uno lo ha podido incluso leer y ojear con todo lujo de detalles", ha dicho Leticia Requejo, en 'El tiempo justo'. No obstante, hay algo que a sus hijos no les ha gustado mucho, según ha desvelado la colaboradora.

"La turné televisiva que ha hecho Iñaki Urdangarín no les ha gustado nada. De hecho, Juan -el mayor- le ha pedido que sea más cauto a la hora de dar tantos detalles y, sobre todo, de reabrir heridas que todavía no estaban al 100% curadas, y de volver a poner a su madre en la picota y ser actualidad", ha señalado Requejo. "Juan le pide cierta cautela y que no de tantos detalles", resume la mítica colaboradora. Sobre todo el tema de la turné televisiva, Leticia Requejo ha concretado más adelante que se refiere a la entrevista que conocede Iñaki Urdangarín a Jordi Évole.

Pero las palabras de Leticia Requejo no se han acabado ahí: a la colaboradora le ha llegado otra información que no ha dudado en compartir en el plató del programa de Telecinco ante el resto de colaboradores presentes este jueves en el programa, además de todos los televidentes que han seguido de cerca la emisión del programa desde las 15:45 horas: "Hay otra cosa que me ha llamado la atención y que quiero compartir".

¿Cómo está la relación entre Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina?

En cuanto a la relación entre Iñaki Urdangarín y Cristina, Leticia Requejo ha desvelado un "encuentro fortuito y casual" entre ambos: "Ha sido hace apenas unos días. Un encuentro en casa de su hijo Pablo, que es donde además está pasando tiempo Iñaki Urdangarín. No es un encuentro de acercamiento ni de acercar posturas. Es un encuentro totalmente cordial, donde la Infanta le muestra la sorpresa de algunas declaraciones que está haciendo Iñaki Urdangarín en esta turné televisiva", ha informado Leticia Requejo.