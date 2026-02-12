Jessica Bueno opina sobre las declaraciones de Kiko Rivera comparando a Irene Rosales y Lola García

Ana Carrillo 12 FEB 2026 - 18:15h.

Jessica Bueno se ha pronunciado sobre el comentario de Kiko Rivera comparando a Irene Rosales con Lola García, su novia actual

Cristini Couto habla de los secretos de las fiestas privadas de futbolistas y revela cuánto cobraba por asistir

Compartir







Kiko Rivera ha hecho un comentario que ha llamado mucho la atención en las redes sociales y que Sandra Aladro ha transmitido en 'El tiempo justo'. La periodista ha explicado que en uno de sus directos, al cantante le dijeron que había cambiado "un Ferrari por un Twingo", una frase que usó Shakira en su famosa canción y con la que uno de sus seguidores comparaba a su ex con su pareja actual.

Su nueva novia, Lola García, presente en el directo, le dijo al cantante que mandase un saludo a los Twingo y fue en ese momento cuando él reaccionó: "¡No! He cambiado un Twingo por un Ferrari"; una comparación que ha sorprendido mucho a los colaboradores del programa presentado por Joaquín Prat y César Muñoz y sobre la que se ha pronunciado otra expareja del DJ y madre de su primogénito, Jessica Bueno.

"Si lo ha hecho seguramente será una de esas frases que dice él en las que no piensa, que lo suelta ahí espontáneamente y seguramente no lo hizo calculando el daño que le podría hacer a la otra persona, sino que él lo hizo pensando en alabar a su actual pareja, pero sí que es verdad que ha metido la pata", ha comentado la exconcursante de 'Supervivientes All Stars' y 'GH VIP'.

Alexia Rivas ha contestado a su compañera y le ha dicho que no se pueden justificar las acciones del hijo de Isabel Pantoja hablando de su espontaneidad. Ha sido entonces cuando Jessica Bueno ha querido añadir que considera que el padre de su hijo mayor "valora mucho a Irene" y que no tiene "ningún tipo de problema" con ella.

Leticia Requejo destapa la reacción de Irene Rosales

Un reportero le ha preguntado a Irene Rosales esta misma mañana qué le parecían esas declaraciones del cantante, pero ella se mantenía en silencio. Leticia Requejo se ha puesto en contacto con la exconcursante de 'GH DÚO' para conocer su opinión sobre este comentario del padre de sus hijas y a ella sí que le ha contestado. "No le ha hecho ni puñetera gracia", ha desvelado la colaboradora de 'El tiempo justo', que ha añadido que ha percibido "una risa nerviosa" en ella: "Estaba bastante sorprendida y prefería por la delicadeza del comentario y porque al final es el padre de sus dos hijas prefería no entrar en detalle".